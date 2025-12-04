Natasha Stefanenko si risposa con Luca Sabbioni, ma il padre non ci sarà: “Mi dispiace…”. Il motivo

A ‘La Volta Buona’, Natasha Stefanenko annuncia le nozze religiose con Luca Sabbioni, condividendo anche la malattia del padre.

A La Volta Buona, nella puntata del 4 dicembre 2025, non solo la crisi tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ha attirato l’attenzione del pubblico, ma anche l’annuncio emozionante di Natasha Stefanenko. Ospite del programma, l’attrice ha rivelato che si risposerà in chiesa con Luca Sabbioni, a trent’anni dal loro primo matrimonio. Un momento di grande emozione, segnato anche da una triste notizia legata alla salute del padre.

Natasha Stefanenko si risposa in chiesa con Luca Sabbioni

Il 29 dicembre 2025, Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si uniranno nuovamente in matrimonio, questa volta con rito religioso. I due si erano già sposati civilmente il 3 dicembre 1995, ma oggi sentono il desiderio di rinnovare le promesse, in un momento particolarmente significativo della loro vita.

“Ci siamo sposati in comune e volevamo tanto sposarci in chiesa, specialmente mio marito, ma io all’epoca non ero battezzata“, ha spiegato l’attrice con sincerità. “Mi sono battezzata a 40 anni, da lì avevamo questo desiderio forte di sposarci in Chiesa. Non vediamo l’ora, faremo questa promessa più consapevole“.

“Mi dispiace che papà non mi accompagnerà all’altare”

Durante la puntata de La Volta Buona, Natasha Stefanenko ha ricevuto un video messaggio da parte della sua suocera, definita da lei “seconda mamma“, che ha toccato profondamente la conduttrice. Proprio in quel momento, ha voluto aprirsi sullo stato di salute del padre: “Ho anche io una famiglia allargata, una qua italiana e una ovviamente in Russia. Adesso vado molto spesso perché papà non sta molto bene“.

Con un pò commozione, ha poi aggiunto: “Mi dispiace che papà non mi accompagnerà all’altare, ma saranno sempre con me“. Parole semplici e toccanti, che hanno reso ancora più profondo l’annuncio del matrimonio.