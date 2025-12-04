Fred De Palma, proposta di matrimonio da sogno alle Maldive: l’anello incanta, ecco quanto vale

Fred De Palma ha chiesto la mano di Jori Delli con una proposta romantica alle Maldive. Tutti i dettagli sul fidanzamento e il valore dell’anello da sogno.

Oggi, giovedì 4 dicembre, è una giornata di grandi annunci: dopo Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, Fred De Palma ha deciso di fare il grande passo. Il rapper ha chiesto a Jori Delli di sposarlo con una proposta romantica alle Maldive, luogo dove la coppia ha trascorso due settimane di relax. L’annuncio è stato condiviso su Instagram con un carosello di foto. E naturalmente, protagonista delle immagini, anche l’anello che ha conquistato i fan.

Fred De Palma e la proposta di matrimonio alle Maldive

Fred De Palma si sposa. La proposta di matrimonio è arrivata durante una vacanza alle Maldive. Il rapper ha scelto una cornice da sogno per chiedere la mano della sua fidanzata, Jori Delli, e la risposta è stata ovviamente un sì. Il momento è stato condiviso con i follower attraverso una serie di scatti pubblicati su Instagram, in cui i due appaiono felici e innamorati.

“Per sempre“, ha scritto nella caption, rendendo ufficiale un sentimento nato nel 2023 e cresciuto sotto gli occhi del pubblico.

Un anello da sogno: ecco quanto vale

Oltre alla proposta romantica, un altro dettaglio ha attirato l’attenzione dei fan: l’anello. Nelle immagini condivise su Instagram, Jori Delli mostra con orgoglio ed emozione il prezioso gioiello ricevuto dal rapper.

Anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali sul valore dell’anello, è evidente che Fred De Palma non abbia badato a spese per sorprendere la sua compagna. L’anello, elegante e scintillante, è stato uno dei dettagli più commentati dai follower, che hanno immediatamente riempito di like e auguri il post.

A congratularsi anche molte amiche dell’influencer, tra cui Giulia De Lellis, che ha ricondiviso l’annuncio nelle sue storie Instagram con tante emoji a forma di cuore.