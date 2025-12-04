Amadeus prepara il ritorno in Rai: spunta un nuovo progetto ‘top secret’

Amadeus pronto a lasciare Discovery: le ultime indiscrezioni parlano di un ritorno in Rai. Ecco cosa potrebbe accadere.

Negli ultimi giorni sono emerse voci sempre più insistenti che riguardano il futuro televisivo di Amadeus. Il conduttore, che ha lasciato la Rai un anno e mezzo fa per intraprendere una nuova avventura con Discovery, potrebbe presto cambiare nuovamente direzione. A far discutere è un’indiscrezione rilanciata da Affari Italiani, secondo cui il distacco da Warner Bros. Discovery sarebbe ormai imminente. Il suo ritorno con La Corrida non ha brillato come previsto, e questo potrebbe aver inciso sulle sue scelte future.

Amadeus e i segnali di un possibile addio a Discovery

Stando alle informazioni riportate da Affari Italiani, i progetti portati avanti da Amadeus in questi mesi su Discovery non avrebbero raggiunto i risultati attesi. Nonostante l’annuncio dell’allungamento di The Cage, che dovrebbe proseguire fino a maggio con oltre 100 nuove puntate, il presentatore starebbe rivalutando i suoi piani professionali.

Secondo quanto riferito, “l’addio di Ama a Discovery sia sempre più vicino“. Questo segnerebbe una svolta importante per il conduttore, che potrebbe così concludere anzitempo la sua esperienza nel gruppo televisivo che fa capo a Warner Bros. Discovery.

Il possibile ritorno in Rai e i progetti in cantiere

Le indiscrezioni non si fermano al possibile addio. Sempre secondo Affari Italiani, per Amadeus sarebbe previsto un ritorno in Rai, dove lo attenderebbero nuovi progetti. In particolare, si parla di un programma musicale dal titolo provvisorio Mirror. Ma non solo.

Durante l’estate, la Rai potrebbe testare un nuovo access prime time su Rai 1, approfittando della pausa estiva di Affari Tuoi. In questo contesto, il conduttore potrebbe avere un ruolo di primo piano.

Infine, tra le ipotesi più suggestive c’è anche quella di un suo possibile ritorno alla guida del Festival di Sanremo. Come già annunciato, Carlo Conti condurrà la sua ultima edizione nel 2026, e dal 2027 sarà necessario trovare un nuovo volto per la direzione artistica della kermesse.