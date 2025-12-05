Alvaro Morata interviene dopo le voci su una nuova crisi con Alice Campello: le sue dichiarazioni raccolte da Alexia Rivas.

Dopo le voci della crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, ora è il turno di turno di Alvaro Morata e Alice Campello. Negli ultimi giorni, infatti, si è parlato di una nuova crisi tra il calciatore e la modella. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista spagnolo Javi Hojos. A fare chiarezza è intervenuto lo stesso Morata, rompendo il silenzio con alcune dichiarazioni raccolte dalla giornalista Alexia Rivas.

Le parole di Javi Hojos sulla crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello

Il primo a parlare della presunta crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello è stato il giornalista Javi Hojos. Le sue parole, riprese da numerosi media, hanno acceso i riflettori sul rapporto tra il calciatore e la modella.

Il giornalista ha affermato: “Posso confermarlo. Stanno attraversando una crisi. Si amano tantissimo, non ci sono terze persone. Non ci sono stati tradimenti, si amano. Ma all’interno di questa situazione di ritorno e riconciliazione, stanno attraversando una crisi. Non vuol dire che la loro relazione sia arrivata alla fine. Entrambi stanno lottando per la famiglia e i loro figli“.

Alvaro Morata rompe il silenzio sulla nuova crisi: le sue dichiarazioni

A seguito del clamore suscitato dalle parole di Javi Hojos, è stato Alvaro Morata a rompere il silenzio, facendo chiarezza su alcuni punti. Le sue dichiarazioni sono state raccolte da Alexia Rivas, collaboratrice del programma El tiempo justo.

Secondo quanto riportato, l’attaccante del Como ha negato qualsiasi tipo di infedeltà, dichiarando che tra lui e Alice Campello “non ci sono stati tradimenti. Me lo giura, praticamente sui suoi figli“. Con queste parole, ha voluto smentire le voci che parlavano di terze persone alla base della presunta crisi.

Tuttavia, il calciatore non ha voluto né confermare né smentire una possibile rottura, lasciando intendere che la situazione sia ancora in fase di evoluzione. Alexia Rivas ha aggiunto un dettaglio sullo stato d’animo del calciatore, affermando: “Mi dice che sta bene e che non gli importa cosa dice la gente“.