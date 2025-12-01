Ultimo spegne i rumor sulla crisi con Jacqueline Luna con un video dedicato al primo anno del figlio Enea: immagini che mostrano una famiglia più unita che mai.

Per molti giorni il gossip si è concentrato su Ultimo e su una presunta crisi con la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo. Ma proprio mentre i rumor si rincorrevano sui social, il cantautore romano ha pubblicato un video che ha immediatamente cambiato il clima: un filmato speciale dedicato al primo compleanno del figlio Enea. Immagini molto intime, che non solo celebrano il piccolo ma sembrano anche dare una risposta chiara – e definitiva – alle voci circolate finora.

Jacqueline aveva già smentito: il dettaglio social

Non è la prima volta che la coppia si ritrova al centro dei gossip. Già a fine novembre, infatti, Jacqueline Luna aveva risposto – senza mai citare direttamente le indiscrezioni – con un gesto piuttosto eloquente. Aveva pubblicato su Instagram la foto di una paperella acquistata all’estero per il piccolo Enea, spiegando ai follower che si trattava di una tradizione nata durante l’anno: “Gli compriamo una paperella ogni volta che facciamo un viaggio da soli”.

Jacqueline Luna Di Giacomo – www.donnaglamour.it

Una routine dolcissima che, implicitamente, smentiva qualsiasi allontanamento. Dopotutto, come molti fan avevano fatto notare, un viaggio di coppia “a due” non avrebbe avuto alcun senso se i due si fossero limitati a condividere il ruolo di genitori. Quel gesto era già una risposta, ma nessuno immaginava che la conferma più forte sarebbe arrivata proprio dal padre di Enea.

Il video di Ultimo: le immagini più tenere di Enea e di Jacqueline

Nelle scorse ore, Ultimo ha pubblicato su Instagram un video dedicato al primo anno di vita di Enea. Un montaggio emozionante e molto personale in cui Jacqueline compare costantemente. La si vede in ospedale, subito dopo il parto, con un sorriso luminoso rivolto al compagno; poi mentre tiene in braccio il bambino nei loro primi momenti da madre e figlio.

A seguire, una sequenza di ricordi quotidiani e dolcissimi: Enea che tocca le corde della chitarra del papà, i primi giochi, gli abbracci, la vita di una famiglia che si scopre unita e innamorata. Jacqueline è sempre lì, accanto a Ultimo, e il fatto che lei stessa abbia ricondiviso il video è la conferma definitiva.

Altro che crisi: quelle immagini raccontano molto più di qualunque smentita. E mostrano chiaramente che, per Ultimo e Jacqueline, questo primo anno da genitori è stato un viaggio fatto di amore, complicità e una famiglia che cresce davvero insieme.