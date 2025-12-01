Barbara d’Urso sorprende tutti a Domenica In: preferenze in amore e rivelazioni sul rapporto speciale con Pasquale La Rocca.

Nell’ultima puntata di Domenica In, Barbara d’Urso è tornata al centro dell’attenzione con una serie di rivelazioni che hanno immediatamente acceso la curiosità. Nel salotto di Mara Venier, la conduttrice – oggi protagonista come concorrente a Ballando con le Stelle – ha raccontato aspetti inediti della sua vita privata e professionale, lasciando intuire qualcosa che va ben oltre una semplice chiacchierata televisiva. Tra amori, preferenze sentimentali e un rapporto “speciale” nato sulla pista da ballo, Barbara ha mostrato un lato di sé che il pubblico attendeva da tempo.

Barbara d’Urso si racconta tra vita privata e nuove energie

Barbara d’Urso non ha usato mezzi termini: “Mi piacciono gli uomini più giovani”, ha dichiarato senza filtri, spiegando a Mara Venier come, se mai dovesse tornare a innamorarsi, si immaginerebbe accanto a qualcuno “pieno di energia, intrigante e intraprendente”.

Single da tempo e da sempre immersa nel lavoro – soprattutto dopo il lungo stop televisivo seguito all’uscita dai palinsesti Mediaset – la conduttrice ha confessato di non sentire l’urgenza di una relazione, pur non escludendo un incontro capace di tenerle testa.

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, il programma di Rai TV – www.donnaglamour.it

E proprio questo identikit, per molti, coincide con quello del suo maestro di Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca, 36 anni, con cui la conduttrice ha costruito un legame che appare molto più profondo di una semplice collaborazione artistica. Una sintonia che ha spinto molti a ipotizzare un flirt.

La verità sul flirt con Pasquale La Rocca

È stata Mara Venier a mettere le carte in tavola: “C’è imbarazzo tra di voi, qualcosa c’è sicuro. Non so quale sia la natura del vostro rapporto ma è evidente che tra di voi un amore c’è”. La reazione? Imbarazzo reciproco, sguardi che parlano più delle parole e un’ammissione condivisa: “Dal primo giorno c’è stata una grande complicità”, hanno dichiarato entrambi.

Pasquale ha aggiunto: “È la prima volta che mi capita una cosa così nel ballo. Barbara è meravigliosa”. Parole che hanno infiammato definitivamente i rumor. Ma non è finita qui. Nel finale dell’intervista, Barbara ha affrontato anche le voci sul suo presunto ritorno alla conduzione Rai, con un progetto che molti immaginano simile a Carramba che sorpresa. Il titolo circolato? “Surprise Surprise”. Lei non conferma, ma lascia aperta la porta: “Mi piacerebbe”.