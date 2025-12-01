“Non me ne frega niente”: Mara Venier punge Can Yaman sulla vita privata, gelo improvviso in studio

Can Yaman in difficoltà a Domenica In: l’attore si irrigidisce sulle domande private e Mara Venier lo gela con una frecciatina.

Can Yaman è tornato nel salotto di Domenica In alla vigilia del debutto di Sandokan, la serie evento di Rai1 che lo vede particolarmente dimagrito nei panni della leggendaria Tigre di Mompracem. Quella che doveva essere una semplice chiacchierata promozionale si è trasformata in un momento che ha subito catturato l’attenzione: l’attore turco, acclamato da milioni di fan, è infatti apparso improvvisamente teso e quasi intimorito quando il discorso è scivolato sulla sua vita privata. Un atteggiamento che ha colto di sorpresa Mara Venier, costretta più volte a tranquillizzarlo.

La domanda su Marianna e il gelo in studio

Tutto è iniziato quando Mara Venier ha citato Marianna, la coprotagonista femminile di Sandokan, interpretata da Alanah Bloor: “E Marianna?”, ha chiesto con la consueta curiosità. La risposta di Can Yaman, però, è arrivata esitante: “È un’attrice”, ha detto quasi irrigidendosi, lasciando trapelare un evidente disagio.

Can Yaman – www.donnaglamour.it

La Venier non ha potuto fare a meno di notarlo e ha cercato di sciogliere la tensione con il suo tono diretto: “Ma scusa, tu hai il terrore che io ti chieda qualcosa della tua vita, se sei fidanzato”, ha affermato, rassicurandolo subito dopo: “Io non so niente di te, della tua vita sentimentale, se sei fidanzato. Hai il terrore, ma io non te lo chiedo. Non me ne frega niente, sono cose tue”.

Can Yaman e il commento di Mara Venier

Ma il momento più forte dell’intervista è arrivato quando Mara Venier, con la sua sincerità disarmante, ha sottolineato nuovamente quanto Can Yaman fosse in allerta: “Sono cose tue, sei prevenuto, si vede che qualcuno è entrato un po’ troppo nel tuo cuore, ma io non lo faccio”.

Quel che è certo è che l’attore, solitamente impeccabile davanti alle telecamere, questa volta si è mostrato vulnerabile, quasi “terrorizzato”, come lui stesso ha lasciato intendere con lo sguardo. Un dettaglio che ha trasformato una semplice intervista in uno dei momenti più commentati del weekend televisivo.