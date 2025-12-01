Silvia Toffanin si scontra con Diego Dalla Palma a Verissimo dopo le sue dichiarazioni sulla volontà di “sparire”: ecco il video delle scintille.

Dopo il drammatico annuncio di qualche tempo fa, nella puntata del 30 novembre di Verissimo, Silvia Toffanin appare subito contrariata dalle parole del suo ospite, Diego Dalla Palma, che torna in televisione per spiegare la sua decisione di “sparire” prima della vecchiaia. Le frasi dello stylist colpiscono profondamente la conduttrice, dando vita a uno dei momenti più tesi della stagione.

Il desiderio di Diego Dalla Palma di controllare la propria morte

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Diego Dalla Palma spiega nel dettaglio la sua decisione. Specifica che non ricorrerà al suicidio assistito: “Non voglio nemmeno pensare alla parola suicidio, io ho già programmato di sparire“. Racconta di aver già individuato un luogo e di essersi affidato a “due professionisti, un avvocato e un notaio“, per organizzare ogni passaggio.

La sua volontà è quella di vivere gli ultimi mesi nella massima libertà, dedicandosi a piccoli piaceri senza restrizioni. “Voglio qualche mese prima, concedermi la piacevolezza dell’ultimo tempo della vita, in cui se voglio mangiarmi della cioccolata posso farlo senza problemi“, afferma.

Il video delle scintille con Silvia Toffanin

A infiammare il dibattito sono alcune parole di Diego Dalla Palma che feriscono profondamente Silvia Toffanin: “Voglio morire vivo, non umiliato, stanco, deriso. Perché i vecchi, che alternativa hanno?“. La conduttrice, toccata nel suo dolore più intimo, reagisce con sincerità e commozione.

Ricorda la lunga malattia della madre e replica con forza: “Ma non è vero, ho visto mia mamma morire di tumore. Avrei pregato il Signore in ginocchio per tenerla in vita un giorno in più, un’ora in più, un secondo in più. Mia mamma pensava di guarire, povera“.

Quando lo stylist tenta di rassicurarla invitandola ad avvicinarsi, lei rifiuta: “No, non c’è niente che tu mi possa dire per rasserenarmi ora“. L’ospite a Verissimo insiste aggiungendo: “Tua madre è serena, perché ce l’ha fatta“, ma la conduttrice lo ferma immediatamente: “Non diventare un parroco, perché non è il caso. La gente potrebbe dire che sei impazzito“.