Michelle Hunziker celebra i 29 anni di Aurora con una tenera dedica e foto di famiglia con Eros Ramazzotti, condivise in un post su Instagram.

Oggi, 5 dicembre, Michelle Hunziker celebra pubblicamente il compleanno della figlia Aurora Ramazzotti. La conduttrice, che recentemente ha svelato che avrà un ruolo speciale nel matrimonio della figlia, ha condiviso su Instagram un carosello fotografico che racchiude preziosi ricordi di famiglia, legati a un momento felice vissuto insieme all’ex compagno Eros Ramazzotti e alla loro bambina.

Michelle Hunziker e la dedica per il compleanno della figlia Aurora Ramazzotti

Nel post su Instagram pubblicato oggi, Michelle Hunziker ha condiviso una serie di scatti che mostrano Aurora Ramazzotti da piccola durante una vacanza in montagna. In queste foto, la bambina indossa una tuta rossa e sorride sulla neve accanto a mamma e papà.

Ad accompagnare le immagini, una dedica toccante che esprime tutto l’orgoglio e l’amore di una madre: “Oggi ha 29 anni il mio musetto bellissimo e la cosa fantastica è che rimane invariato. Si è solo trasformato in una bellissima donna e una mamma meravigliosa della quale vado molto fiera. Il mio cuore vedendoti così felice e realizzata scoppia di felicità. Condivido queste ‘precious memories’ perché sei proprio tu e ti rappresentano tantissimo. Auguri amore mio ti amo“.

Le parole della conduttrice raccontano il legame profondo che la unisce alla figlia, oggi adulta e madre, e trasmettono un senso di orgoglio e amore incondizionato.

La risposta affettuosa di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, che oggi compie 29 anni, ha ricondiviso il post della madre nelle sue storie su Instagram, soffermandosi con ironia sull’ultima foto del carosello. In quell’immagine appare da bambina con un’espressione imbronciata e ha scritto: “Percepitemi così anche oggi“. Un commento scherzoso che ha aggiunto un tocco di leggerezza alla dedica emozionante della madre Michelle Hunziker.

