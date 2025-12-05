Geolier lancia una frecciatina per la mancata vittoria al Festival di Sanremo 2024 nel nuovo singolo “081”: ecco la frase.

Mentre Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, è tornata dopo una lunga pausa, c’è chi quel palco l’ha lasciato con la consapevolezza di aver vinto altrove: nel cuore del pubblico. Geolier ha annunciato il suo nuovo singolo “081”, disponibile da venerdì 5 dicembre. Un ritorno alle origini e un messaggio chiaro, che nel testo contiene una “frecciatina” alla sua mancata vittoria all’Ariston.

Geolier pubblica un nuovo brano “081”

“081” è molto più di un singolo per Geolier: è un manifesto d’identità. Il brano è un omaggio a Napoli, alla sua cultura e al legame indissolubile con la città che ha visto nascere Emanuele, prima ancora che Geolier. Con questo nuovo lavoro, l’artista riafferma la propria coerenza: è il ragazzo di Napoli che è diventato un fenomeno nazionale senza mai snaturarsi.

La “frecciatina” sulla mancata vittoria a Sanremo 2024

Nel cuore del brano “081” c’è una frase che non passa inosservata: “Ij song asciut’ a Sanremo vincenn’ nonostante aggio perso pe 29 e 30“. Tradotto: “Io sono uscito da Sanremo vincendo, nonostante abbia perso per 29 e 30“. Una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi.

Geolier rivendica con fierezza una vittoria morale, al di là del verdetto ufficiale che ha premiato Angelina Mango e che ha sollevato numerose polemiche. Il riferimento è alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, dove si è classificato secondo nonostante avesse nettamente dominato il televoto, ottenendo oltre il 60% delle preferenze.

La frase non è una lamentela né una recriminazione, ma una frecciatina ironica e lucida che sottolinea il valore del consenso popolare. Il rapper napoletano, infatti, non dimentica come il risultato finale sia stato influenzato dai voti della sala stampa e della giuria delle radio.