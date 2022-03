Una luminosa carriera nel mondo dello spettacolo: ecco tutto quello che c’è da sapere su Natasha Stefanenko!

Bellissima e bravissima, ha catturato l’attenzione degli italiani con il suo fascino discreto e mai sopra le righe, conquistando un importante bagaglio di consensi e successo. Natasha Stefanenko ha un percorso professionale che non ha bisogno di tante presentazioni, ma quali sono le curiosità nella sua storia? Scopriamole…

Chi è Natasha Stefanenko, la biografia (e dove vive)

Nata a Sverdlovsk, in Russia, sotto il segno dell’Ariete il 18 aprile 1969, Natasha Stefanenko è famosa come conduttrice e attrice, ma nella sua biografia si addensano parecchie curiosità che vanno oltre la carriera nel mondo dello spettacolo.

È un’ex modella naturalizzata italiana, ed è cresciuta nella sua terra d’origine, vicino agli Urali, prima di partire alla volta del Belpaese (vive a Sant’Elpidio a Mare).

La carriera di Natasha Stefanenko

L’esordio in passerella è arrivato dopo il trionfo al concorso The Look of The Year, nel 1992, che a Mosca l’ha vista eletta come regina assoluta di bellezza.

Ha lavorato come modella nel settore pubblicitario, prima che Beppe Recchia la notasse (in ristorante!) e le proponesse di prendere parte a La grande sfida, programma in onda su Canale 5.

Ha condotto diverse trasmissioni per la tv italiana tra cui i celebri Per tutta la vita…? (insieme a Fabrizio Frizzi) Target, Festivalbar, Taratata, poi al timone di diversi format su Sky. Nella sua carriera di attrice ha calcato diversi set: tra le serie tv in cui ha recitato, spiccano Nebbie e delitti e Distretto di Polizia 9.

Nel 2022 ha preso parte, in coppia con la figlia Sasha, a Pechino Express, il reality show in onda per quella edizione su Sky.

Chi è il marito di Natasha Stefanenko?

Nella vita privata di Natasha Stefanenko c’è il grande amore per Luca Sabbioni, ex modello e imprenditore marchigiano poi diventato suo marito e con cui ha avuto una figlia, Sasha Sabbioni, nata nel 2000.

La coppia è legata da un sentimento solido, nato nei primi anni ’90 e mai incline alle luci del gossip. Il loro rapporto, come emerso nel corso di alcune interviste su carta stampata e tv, è composto da una formula vincente di romanticismo, passione e rispetto.

3 curiosità su Natasha Stefanenko

• La madre di Natasha Stefanenko è un’ex insegnante d’asilo, il padre ingegnere nucleare.

• Non tutti lo sanno, ma ha una laurea in Ingegneria metallurgica , conseguita all’Università Nazionale di Scienza e Tecnologia di Mosca.

• Sportiva e amante della buona cucina, Natasha Stefanenko condivide scorci della sua esistenza anche sui social. Molte le istantanee di vita quotidiana che pubblica su Instagram… tra famiglia e lavoro.

