Rossella Erra denuncia in diretta a La Volta Buona gli insulti ricevuti online dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle.

Dopo le cattiverie su Andrea Delogu, ora tocca a Rossella Erra finire nel mirino degli hater. Tutto è nato dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, quando ha deciso di assegnare il suo tesoretto alla Signora Coriandoli. La scelta ha generato una polemica che ha coinvolto anche Nancy Brilli, la quale avrebbe espresso il suo disappunto tramite alcuni commenti pubblicati su Instagram, poi rilanciati dai fan. Durante la puntata del 10 dicembre 2025 de La Volta Buona, la Erra ha scelto di intervenire pubblicamente per denunciare gli orribili attacchi ricevuti online.

Bufera a Ballando con le Stelle: la tensione tra Rossella Erra e Nancy Brilli

Nel salotto di La Volta Buona, Rossella Erra ha affrontato con decisione l’ondata di commenti ostili ricevuti in seguito alla sua scelta sul tesoretto. “Io posso capire, Nancy ci è rimasta male come un qualsiasi concorrente che sperava nel ripescaggio“, ha detto, sottolineando come la delusione sia comprensibile.

Tuttavia, ha voluto chiarire che il problema non è più legato alla gara: “Ma qui non si parla più dell’eliminazione ma le offese di cui Nancy non ha colpa“.

I messaggi degli haters mostrati in diretta a La Volta Buona

Rossella Erra ha mostrato alcuni dei messaggi ricevuti, specificando che quelli letti in diretta erano i più “tranquilli“. Tra le frasi riportate: “Questa è una persona orribile“, “Questa balena che fa schifo“, “Perché lei è inguardabile, le consiglio invece di sparare stronz*** in televisione di cercare un bravo dietologo“.

Ma ci insulti ancora più pesanti, che hanno toccato momenti dolorosi della sua vita personale. “Sul mio fisico divertitevi, ma quando mi venite a dire che ti possa venire un infarto fulminante così non potrai dare più il tuo tesoretto del cuore, vi voglio dire che mio padre è morto con un infarto fulminante e quindi non lo augurerei a nessuno“.

Con fermezza, ha ricordato il senso vero della trasmissione: “Ricordatevi non è una lezione di vita ma uno show Ballando con le Stelle… è un gioco e voi non vincete niente“.