Diletta Leotta incinta per la seconda volta: il tenero annuncio sui social

Diletta Leotta è incinta per la seconda volta. L’annuncio social con Loris Karius e la piccola Aria scalda il cuore dei fan.

Dopo l’annuncio di Natalia Paragoni, anche Diletta Leotta ha scelto il periodo natalizio per condividere una splendida notizia con i suoi follower. La conduttrice e volto noto di DAZN ha infatti annunciato, insieme al marito Loris Karius, di essere in attesa del secondo figlio. La conferma è arrivata tramite un post pubblicato su Instagram, dove la coppia si è mostrata felice e sorridente insieme alla loro primogenita Aria.

Diletta Leotta è incinta per la seconda volta: l’annuncio sui social

Pochi minuti fa, Diletta Leotta e Loris Karius hanno condiviso sui rispettivi profili Instagram una foto di famiglia che parla da sola. L’immagine mostra la conduttrice, il portiere tedesco e la piccola Aria, nata il 16 agosto 2023, mentre posano insieme in un momento di dolce intimità. Il dettaglio che salta subito all’occhio è il pancione della conduttrice, visibile e orgogliosamente mostrato.

A rendere ancora più toccante l’annuncio sono le parole scritte nel post: “Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio“.

Una nuova gioia dopo il matrimonio e la nascita di Aria

Diletta Leotta e Loris Karius stanno vivendo un momento particolarmente felice della loro vita. Dopo essersi conosciuti nell’ottobre del 2022, hanno accolto la loro prima figlia, Aria Rose, il 16 agosto 2023, proprio nel giorno del compleanno della conduttrice. Qualche mese dopo, il 22 giugno 2024, si sono uniti in matrimonio sull’Isola di Vulcano.

Ora, con questo secondo figlio in arrivo, la famiglia si prepara ad affrontare una nuova avventura. La piccola Aria, che ha compiuto due anni lo scorso agosto, si appresta a diventare sorella maggiore.

Ecco, a seguire, il post su Instagram: