Durante una vacanza a St. Moritz, Elisabetta Gregoraci parla sui social di prossime “settimane intense di lavoro” condividendo scatti tra terme e neve.

Dopo la polemica per il ricordo sui social di Ornella Vanoni, Elisabetta Gregoraci torna al centro dell’attenzione. Non per dichiarazioni scomode, ma per una serie di contenuti condivisi il 9 dicembre su Instagram, dove conta oltre 2 milioni di follower. Tra paesaggi incantati, terme e un misterioso mazzo di rose bianche, la conduttrice si è raccontata ai fan parlando anche di “settimane intense di lavoro“. Una frase che, però, ha sollevato qualche commento ironico sui social.

Elisabetta Gregoraci, le foto dal set: cosa bolle in pentola

Il 10 dicembre 2025, come riportato da Today, Elisabetta Gregoraci ha pubblicato un contenuto sui social che la ritrae in fase di preparazione per un nuovo progetto televisivo. “Quasi pronta – si legge sui social -. Prossimamente in tv, un nuovo spot. Il backstage“. Nessun dettaglio in più, ma quanto basta per far crescere l’attesa tra i fan.

“Settimane intense di lavoro”: la vacanza a St. Moritz

Nei giorni precedenti, la conduttrice aveva generato commenti ironici, parlando di “settimane intense di lavoro” mentre si trovava in vacanza a St. Moritz, tra terme e paesaggi innevati.

Seguita da oltre due milioni di persone su Instagram, ha condiviso il 9 dicembre un carosello di immagini dal suo soggiorno in Svizzera. Le foto di Elisabetta Gregoraci mostrano paesaggi mozzafiato innevati, un grande mazzo di rose bianche – che ha subito suscitato la curiosità dei fan – e un momento alle terme immortalato con un suggestivo scatto in bikini sulla neve.

Tramite il suo profilo social, ha salutato i suoi follower con queste parole: “Notte, provo a nannare. Mi aspettando (aspettando, ndr) settimane intense di lavoro con tanti progetti bellissimi… ovviamente qualora lo vogliate, vi porterò con me. Fate sogni belli“.