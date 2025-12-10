Roberto Benigni, il ritorno in TV scatena le polemiche: quanto ha guadagnato

Il ritorno di Roberto Benigni su Rai 1 con “Pietro – Un uomo nel vento” riaccende il dibattito sul suo cachet. Ecco quanto ha guadagnato.

L’anno scorso aveva fatto discutere il suo cachet a Sanremo. Ora, con il ritorno in prima serata su Rai 1 con “Pietro – Un uomo nel vento“, Roberto Benigni si ritrova nuovamente al centro dell’attenzione non solo per il contenuto del suo spettacolo, ma anche per il presunto compenso. La serata, in onda mercoledì 10 dicembre su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio3, è un evento speciale in cui l’attore propone un monologo dedicato alla figura di San Pietro.

Roberto Benigni protagonista su Rai 1 con “Pietro – Un uomo nel vento”: anticipazioni

Per la prima volta, Roberto Benigni si esibisce dal cuore della Città del Vaticano con un monologo interamente dedicato alla vita di San Pietro, l’uomo al quale Gesù Cristo ha affidato la sua Chiesa. Lo spettacolo si propone come un viaggio tra cultura, fede e bellezza, volto a celebrare la chiusura del Giubileo.

L’attore de “La vita è bella” ha condiviso anche un pensiero personale molto toccante riguardo alla preparazione dello spettacolo: “Non potreste mai immaginare cosa mi sia successo mentre preparavo questo lavoro su Pietro. Mi sono innamorato. Mi sono innamorato di Pietro. Completamente. E quanto mi sono affezionato a lui“.

Quanto guadagna Roberto Benigni: polemiche e ipotesi sul cachet

Questa serata evento ha acceso il dibattito attorno al compenso percepito da Roberto Benigni. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali sul cachet previsto per “Pietro – Un uomo nel vento“, ma l’argomento ha suscitato numerose polemiche, soprattutto sui social.

Secondo TvBlog, nel 2014, per la serata dedicata ai Dieci Comandamenti, la Rai avrebbe speso una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Più recentemente, nel 2025, per un programma incentrato sul sogno europeo, si è parlato di un compenso intorno al milione di euro. È possibile quindi che il compenso dell’attore per questa nuova serata possa essere simile, anche se si resta nel campo delle ipotesi.