Giorgia Cardinaletti avrebbe un nuovo amore dopo Cesare Cremonini: indiscrezione su un noto giornalista più giovane di lei. Ecco cosa è emerso.

Attorno alla vita privata di Giorgia Cardinaletti, uno dei volti più amati del Tg1, si sarebbe riaccesa la curiosità. Dopo la fine della relazione con Cesare Cremonini, la giornalista avrebbe ritrovato il sorriso accanto a una nuova persona. Per ora si tratta solo di indiscrezioni, ma i dettagli trapelati nelle ultime ore hanno acceso il gossip, alimentando domande e supposizioni su chi potrebbe aver conquistato il cuore della conduttrice. E qualche indizio è appena emerso…

Chi è l’uomo avvistato accanto alla giornalista

A lanciare la notizia è stata l’Adnkronos, secondo cui Giorgia Cardinaletti avrebbe iniziato a frequentare un collega più giovane di lei. “È un noto giornalista, che ha 8 anni meno di lei”, afferma l’indiscrezione, indicando come possibile nuovo compagno Francesco Bechis, cronista politico del Messaggero e nome già noto nel settore.

Classe 1995, Bechis proviene da una famiglia profondamente legata al giornalismo: è infatti figlio di Franco Bechis, direttore di Open.online, e della giornalista Monica Mondo di Tv2000. Secondo quanto riportato, i due sarebbero stati visti insieme in più occasioni, apparendo affiatati e complici, tanto da far nascere sospetti e commenti tra colleghi e addetti ai lavori.

Uno degli avvistamenti più chiacchierati sarebbe avvenuto al Premio Graldi, dove Bechis ha ricevuto un riconoscimento nella categoria Under 35. La loro presenza insieme non sarebbe passata inosservata, e da quel momento il rumor avrebbe iniziato a circolare sempre più insistentemente.

Giorgia Cardinaletti

Il nuovo fidanzato di Giorgia Cardinaletti

Secondo l’Adnkronos, all’interno del mondo del giornalismo romano sarebbero ormai rimasti pochi dubbi sulla natura del rapporto tra i due. A confermarlo, il titolo del lancio stesso: “Il nuovo fidanzato di Giorgia Cardinaletti”, un’espressione che lascia poco spazio a interpretazioni.

La differenza d’età – lei classe 1987, lui del 1995 – sembrerebbe non essere un ostacolo: “La nuova coppia dimostrerebbe che la differenza di età in amore conta poco e niente”, si legge nel pezzo, che sottolinea come i due si sarebbero incontrati, piaciuti e avrebbero iniziato a frequentarsi con discrezione.



