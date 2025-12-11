Valeria Marini, segnali di pace con la madre Gianna Orrù: la telefonata prima della diretta

Valeria Marini accenna a un possibile riavvicinamento con la madre Gianna Orrù: c’è davvero stata la pace? I dettagli in tv.

Non accenna a diminuire l’interesse attorno a Valeria Marini, soprattutto per via del difficile rapporto con la madre Gianna Orrù. Dopo oltre un anno di incomprensioni, frecciate televisive e tentativi di riavvicinamento falliti, la diva stellare si era persino rivolta a Medjugorje per risanare il rapporto con la madre. Adesso, è tornata a parlarne con delicatezza e con un’emozione che non è passata inosservata. Tra fede, dolore e speranza, la showgirl ha raccontato alcuni retroscena che fanno pensare a un nuovo capitolo nella sua vita familiare.

Valeria Marini e la lunga crisi con la madre

La rottura tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù era stata confermata dalla stessa 87enne in più occasioni televisive. A Pasqua, anche l’intervento di Mara Venier non era servito a ricucire lo strappo: “Non dovevate farmelo questo! Non ci sto. Se resto è solo per rispetto a te, Mara”, aveva dichiarato la Orrù.

La situazione si era poi ulteriormente irrigidita a ottobre, quando Gianna era tornata a Domenica In con parole ancora più dure: “Ci sono cose gravi. Io da sarda non supero i torti. Mia figlia tanto generosa? Oddio, insomma, di questo potremmo discuterne”.

Quelle dichiarazioni pubbliche avevano profondamente segnato la Marini. Nicola Santini, direttore di Vero, ha raccontato a La Volta Buona un incontro con la showgirl proprio in quei giorni: “L’ho vista a Roma ed era devastata… mi diceva: “È impossibile che un genitore e un figlio non si parlino”. Vi posso dire che era davvero distrutta”.

VALERIA MARINI

Il ricongiungimento stellare

Durante una recente puntata di BellaMa’, Valeria Marini ha parlato apertamente del pellegrinaggio a Medjugorje e del ruolo che la fede ha avuto nel superare questo periodo difficile. Ha raccontato anche della vicenda giudiziaria che aveva coinvolto la madre: “Finalmente la giustizia è arrivata e finalmente questa persona è stata condannata. Lei ha sofferto moltissimo, ma le cose ora sono arrivate a una conclusione”.

Poi, la rivelazione che tutti aspettavano: il contatto con la madre c’è stato. “Se è vero che abbiamo fatto pace di recente? Diciamo di sì, perché lei essendo una grande mamma, abbiamo riparlato. Però mi ha chiesto di non parlare in pubblico di lei, del nostro rapporto. Me l’ha chiesto prima… poco fa l’ho chiamata, prima di entrare qui per la diretta”.

Con commozione, Valeria ha aggiunto: “Posso solo dire una cosa, che la Wonder è una grande donna e sono tanto felice di averla ritrovata. C’è stata grande sofferenza… A me la fede mi ha aiutato anche in questo”.