Malore per Riccardo Chailly: spettacolo interrotto e ricovero in ospedale, come sta

Il Maestro Riccardo Chailly ha avuto un malore durante la rappresentazione alla Scala: spettacolo interrotto e ricovero in ospedale. Ecco come sta e cosa è accaduto in quei minuti di tensione.

Attimi di grande apprensione presso il Teatro alla Scala durante una delle serate più attese della stagione. Nel pieno della rappresentazione di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, un malore ha colto il Maestro Riccardo Chailly, cambiando radicalmente l’atmosfera in sala e lasciando il pubblico sospeso e incredulo. Pochi istanti sono bastati per trasformare un momento artistico di altissimo livello in una situazione delicata che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Ecco cosa è successo davvero.

Il malore durante il primo atto e la decisione di continuare

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Adnkronos, il Maestro avrebbe iniziato a sentirsi poco bene alla fine del primo atto. Alcuni presenti hanno notato che sembrava pallido e affaticato, mentre i suoi collaboratori hanno prontamente chiesto il supporto di un medico.

Al Maestro sarebbe stato consigliato di interrompere lo spettacolo, ma Riccardo Chailly avrebbe espresso la volontà di proseguire comunque. Determinato e concentrato sulla musica, ha infatti iniziato a dirigere anche il secondo atto, nonostante le sue condizioni non fossero ottimali.

Il direttore d’orchestra, 72 anni, si trovava al centro di una serie particolarmente intensa di impegni professionali, e la serata di mercoledì 10 dicembre avrebbe rappresentato un ulteriore passo in un periodo già molto carico.

Il ricovero del Maestro Riccardo Chailly

La situazione, però, è rapidamente peggiorata: nonostante la sua ferma intenzione di continuare, Chailly è stato sopraffatto dalla debolezza. “È stato accompagnato fuori e gli è stato imposto di fermarsi”, riporta Adnkronos, spiegando che il Maestro avrebbe voluto addirittura rientrare in scena e portare a termine i quattro atti.

A quel punto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno trasferito in ambulanza al Monzino in codice giallo. Il pubblico, profondamente colpito dall’accaduto, ha voluto salutarlo con un lungo applauso mentre lasciava il teatro. Chailly, nonostante il momento delicato, ha risposto con un sorriso.

La rappresentazione è stata interrotta e ora resta l’attesa di aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del Maestro.