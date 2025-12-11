Diletta Leotta annuncia la seconda gravidanza su Instagram: un dettaglio nella foto scatena ipotesi sul sesso del nascituro.

Dopo l’annuncio su Instagram della seconda gravidanza, Diletta Leotta è tornata al centro dell’attenzione. La conduttrice ha condiviso una foto dolcissima per rivelare la lieta notizia, in cui appare accanto al marito Loris Karius e alla figlia Aria, nata il 16 agosto 2023. L’immagine ha subito fatto il giro del web. Ed è proprio in quello scatto che alcuni fan hanno notato un dettaglio curioso, diventato il centro delle ipotesi sul possibile sesso del nascituro.

Diletta Leotta incinta per la seconda volta: l’annuncio sui social

L’annuncio è stato accompagnato da parole cariche di emozione: “Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio“.

Nella foto pubblicata sui social, Diletta Leotta mostra con orgoglio il pancione, mentre posa sorridente insieme al marito Loris Karius e alla piccola Aria. Un’immagine tenera e familiare, che ha emozionato migliaia di follower e suscitato una pioggia di commenti di auguri.

Il momento scelto per condividere la notizia, così vicino al Natale, ha contribuito a rendere ancora più speciale questo annuncio. Ma tra le congratulazioni e i messaggi di affetto, non è passato inosservato un dettaglio.

L’indiscrezione sul sesso del bambino: arriva la conferma

Nello scatto condiviso da Diletta Leotta, la piccola Aria è vestita tutta d’azzurro, compreso un fiocchetto tra i capelli. Un elemento che alcuni hanno interpretato come una scelta casuale, ma che per altri potrebbe essere un indizio lasciato volutamente dalla conduttrice per rivelare implicitamente il sesso del bebè.

A rafforzare questa ipotesi è intervenuta l’esperta di gossip Deianira Marzano, riportando una sua indiscrezione tratta da un articolo pubblicato da Leggo.it nel luglio 2025. Secondo quanto riportato, la Leotta sarebbe stata avvistata all’Ospedale San Raffaele di Milano per effettuare un’ecografia.

La mattina dell’11 dicembre 2025, nelle sue storie su Instagram, l’esperta ha confermato l’indiscrezione: il nascituro sarebbe un maschietto. Ora non resta che attendere un eventuale gender reveal ufficiale da parte della coppia.