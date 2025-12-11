Madame irriconoscibile al Forum di Assago: il cambio look radicale sorprende tutti e accende i social. Ecco cosa è successo e cosa ha annunciato sul suo ritorno.

Madame sta per tornare sulle scene, dopo un periodo in cui sembrava ormai dimenticata da tutti, e lo ha anticipato con una sorpresa arrivata direttamente dal palco di uno dei tour più seguiti del momento. A distanza di anni dal suo ultimo progetto discografico, la cantautrice vicentina è riapparsa davanti al pubblico con un’immagine completamente rivoluzionata e con un indizio che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan. Il suo ritorno, ora più che mai, sembra davvero vicino.

Madame spiazza tutti: il nuovo look

Era dal 2023, anno di “Il Bene Nel Male” e dell’album L’Amore, che i fan attendevano un segnale. Quel segnale è arrivato quando Madame ha raggiunto Marracash sul palco del Forum di Assago durante una tappa del suo tour. L’ingresso in scena ha lasciato tutti senza parole: enorme bomber, pantaloni baggy, Nike Air Max Plus e, soprattutto, un taglio cortissimo biondo platino che ha trasformato completamente il suo aspetto.

Sui social, la reazione è stata immediata. In tanti hanno fatto fatica a riconoscerla, qualcuno l’ha paragonata a Billie Eilish, Eminem o Justin Bieber, altri hanno citato ironicamente Biondo di Amici. “Se non fosse stato per la voce non avrei creduto che fosse lei”, scrive un utente. E ancora: “Ma è davvero irriconoscibile, Marra siamo sicuri che sia lei?!”. “Francesca ma sei proprio tu?”.

Il colpo di scena è stato ancora più forte perché Madame, negli ultimi mesi, aveva cancellato i contenuti dai social e non aveva pubblicato nuove foto. Molti, quindi, erano rimasti fermamente legati alla sua immagine precedente.

L’annuncio del ritorno e la rivelazione sul nuovo progetto

Il momento più atteso è arrivato sul finale dell’esibizione. Madame e Marracash hanno cantato insieme L’Anima, brano contenuto nell’album Persona. Prima di salutarla, il rapper ha svelato quello che tutti speravano: “Sei una grande. Francesca lo sai che ti aspettano tutti, che aspettiamo la tua nuova musica. Questo lo sai? Arriva? Sì, io lo so che arriva, preparatevi tutti”.

Colta di sorpresa ma visibilmente emozionata, Madame ha confermato ciò che i fan desideravano sentirsi dire: “Lo so, adesso stiamo dando i primi indizi, quindi tra poco…”.

Restyling completo, indizi disseminati e un annuncio ormai esplicito: il ritorno discografico di Madame è questione di poco. Secondo le prime ipotesi, il nuovo singolo potrebbe arrivare già nei primissimi mesi del 2026, segnando ufficialmente la sua nuova era artistica.