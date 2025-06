Giovanni Malagò dal 2013 è presidente del CONI. Ma quanto lo conosci? Sapevi che ha avuto due figlie con una famosa attrice?

Giovanni Malagò è una figura poliedrica: imprenditore, dirigente sportivo e ex giocatore di calcio a 5 italiano. Ha assunto la carica di presidente del CONI dal 2013 e è diventato membro individuale del Comitato Olimpico Internazionale nel 2019. Interessante, però, anche la sua vita privata, compresa la relazione con Lucrezia Lante della Rovere. Ecco alcune notizie sulla sua carriera e alcune curiosità.

Giovanni Malagò, chi è: biografia e carriera

Nato a Roma il 13 marzo 1959, sotto il segno zodiacale dei Pesci, Giovanni Malagò è figlio di Vincenzo Malagò, che per anni è stato vicepresidente della Roma, e Livia Campilli.

Dopo il diploma con il massimo dei voti al liceo scientifico, si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università La Sapienza di Roma. Tuttavia fu accusato di non aver mai sostenuto tre esami grazie all’aiuto di un bidello corrotto. Fu per questo condannato a 1 anno e 10 mesi in primo grado, ma evitò la condanna per prescrizione. Gli fu annullata la laurea, salvo ottenerla con il massimo dei voti all’età di 46 anni all’Università di Siena.

Prima di diventare un noto imprenditore, Malagò avrebbe svolto diversi lavori. Il primo sarebbe stato quello di venditore di auto di lusso, settore nel quale ha poi avviato la sua carriera da imprenditore.

Nel corso della sua carriera da dirigente sportivo, Giovanni Malagò assume numerosi incarichi di rilievo. Nel 1997 diventa presidente del prestigioso Circolo Canottieri Aniene (fino al 2017), mentre l’anno successivo viene nominato presidente del comitato organizzatore degli Internazionali d’Italia di tennis. Dal 2000 al 2001 guida la Virtus Roma come presidente, dopo averne ricoperto il ruolo di amministratore delegato.

Nel 2004 gli viene affidata la responsabilità del Comitato d’Onore e delle Relazioni Esterne per la candidatura di Roma ai Giochi Olimpici. Tra il 2001 e il 2003 fa parte della Giunta esecutiva del CONI, per poi diventare Coordinatore del Comitato “Sport per Tutti”, iniziativa promossa congiuntamente da CIO e CONI.

Nel corso degli anni contribuisce all’organizzazione di importanti eventi sportivi internazionali ospitati in Italia, tra cui il Cinquantenario della Ferrari (1997), i Campionati Europei di pallavolo (2005), la Final Four di Eurolega di pallavolo al PalaLottomatica di Roma (2006), i Mondiali di nuoto (2009) e i Mondiali di pallavolo (2010).

Nel 2013 Malagò viene eletto presidente del CONI e riconfermato per un secondo mandato nel 2017 e per un terzo nel 2021. Nel 2019 ha assunto anche la presidenza della “Fondazione Milano Cortina 2026”, il comitato organizzatore dei XXV Giochi Olimpici Invernali.

La vita privata

Ecco cosa sappiamo sulla sua vita privata. Da ragazzo sposa Polissena Di Bagno, da cui successivamente si separa per incominciare una relazione con Lucrezia Lante della Rovere. Dall’attrice ha due figlie, gemelle, nate nel 1988, Vittoria e Ludovica. Dopo la separazione della coppia, che ha convissuto 4 anni, le due figlie che allora avevano 11 anni, sono rimaste a vivere col padre.

Nel 2015 Malagò si fidanza con Daniela Marzanati. Successivamente, nel 2024, secondo Dagospia Malagò sarebbe stato in coppia con Elena Vaccarella, avvocato più giovane di 17 anni.

Le curiosità su Giovanni Malagò

– Malagò non ha mai fatto segreto di amare lo sport: ha giocato a calcio 5 guadagnandosi anche dei premi e nel 1986 ha partecipato con la Nazionale in Brasile. Oltre al calcio pratica anche scii, sport, tennis e nuoto.

– Durante il suo primo impiego di amministratore delegato nel settore della vendita di auto, Malagò conosce la famiglia Agnelli e in partiolare si lega ai figli di Susanna e Urbano, Cristiano e Lupo Rattazzi.

– Sarà proprio Susanna Agnelli a soprannominarlo Megalò, per le sue manie di grandezza.

– Durante la sua giovinezza sono stati molti i flirt vociferati tra l’imprenditore ed alcune bellezze del mondo dello spettacolo: Valeria Marini, Anna Falchi, Carla Bruni, e non ultima Lucrezia Lante della Rovere.

– Nel 1997 Malagò è presidente del circolo canottieri Aniene, che sotto la sua direzione porta al successo Federica Pellegrini, Josefa Idem e Alessandra Sensini.

– Malagò è un grande tifoso della Roma di cui segue assiduamente le partite in tribuna allo stadio.

– Ha un profilo Instagram molto seguito, in cui posta soprattutto foto dei suoi incontri professionali.