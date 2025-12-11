Taylor Mega, “giallo” sul ricovero in clinica: le sue parole sull’intervento ‘top secret’

Taylor Mega finisce in clinica per un intervento “misterioso” e lascia i fan senza spiegazioni: ironia, foto dal letto e un ritocco estetico svelato.

Nelle ultime ore Taylor Mega è intervenuta sui social scatenando un’ondata di curiosità tra i suoi follower. L’influencer, seguitissima e sempre molto aperta nel raccontare ritocchi e trattamenti estetici (ma anche altri dettagli sulla sua salute, come avvenuto di recente parlando di menopausa), si è mostrata improvvisamente dal letto di una clinica, spiegando di essersi sottoposta a un intervento chirurgico. Nessuna spiegazione sul motivo del ricovero, così come nessun dettaglio sull’operazione: solo immagini, video e poche parole che hanno spinto i fan a domandarsi cosa stesse realmente accadendo.

La giornata in clinica di Taylor Mega

Taylor Mega non ha mai nascosto di ricorrere a trattamenti estetici per mantenere e valorizzare la propria immagine, e spesso ha documentato tutto sui suoi profili social. Questa volta, però, le sue storie Instagram hanno avuto un tono diverso: immagini dal letto della clinica, cannule, bende e un commento ironico come sempre.

“La cosa bella degli interventi, oltre alla sedazione, è che puoi strafogarti di brioches”, ha scritto mentre si mostrava ancora visibilmente reduce dall’operazione.

Nonostante l’insistenza dei follower, Taylor ha scelto di non rivelare nulla sul motivo principale dell’intervento: “Smettete di chiedere, non ve lo dirò mai”. Una presa di posizione che ha alimentato ancora di più il mistero, tanto che in molti hanno iniziato a formulare ipotesi di ogni tipo.

Il chiarimento (parziale) dell’influencer

Dopo ore di richieste e supposizioni, l’influencer ha deciso di svelare almeno una parte della verità, giocando come sempre con l’ironia. Prima ha pubblicato una foto del lato B, facendo credere ai follower di essersi rifatta i glutei, poi ha puntualizzato: “Anche se ho questi segni in faccia non ho fatto lifting, anche se tra qualche anno lo farò sicuro. E comunque dovrebbero togliermi il telefono quando sono sotto effetto di anestesia, ma che ho scritto nella prima storia?”.

Infine, ha rivelato un dettaglio reale, ma non l’intervento principale: “Ho fatto un’operazione che non c’entra nulla con l’estetica. Ma già che c’ero ne ho approfittato per andare a mettere un po’ di grasso alla tempia, perché a me vengono i buchi alle tempie perché ho pochissima massa grassa. Ma ne andrò a mettere ancora un po’ perché non si vede nemmeno”.

Una confessione che conferma la sua trasparenza sui ritocchi estetici, ma che lascia ancora aperta la domanda più grande: quale fosse il vero motivo del ricovero. Per ora, Taylor Mega sceglie il riserbo. E il mistero continua.