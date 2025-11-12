“Sto entrando in menopausa”: Taylor Mega sconvolge sui social

Taylor Mega annuncia su Instagram il sospetto di una menopausa precoce: la sua spiegazione dopo le reazioni dei follower.

Dopo il lancio delle sue discusse t-shirt, Taylor Mega è tornata a far discutere il web. Questa volta non per motivi legati al mondo del gossip, ma per una sua dichiarazione apparsa in una storia Instagram, dove ha parlato apertamente del suo stato fisico e di una possibile menopausa.

Taylor Mega e la menopausa precoce

Nella storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Taylor Mega si è mostrata in un completino da palestra, condividendo con i suoi follower una riflessione sul proprio stato fisico. L’influencer ha detto: “Sono gonfissima da giorni. Ciclo arrivato in ritardo (di solito c’è l’ho sempre puntuale) devo capire se si sta avvicinando la menopausa (mi era stato detto dalla ginecologa che potrebbe succedermi) o se semplicemente è dovuto allo sconbussolamento dato dal congelamento degli ovuli. Che fatica essere donne“. La sua considerazione ha immediatamente generato reazioni.

La risposta alla critica di una follower

Tra i messaggi ricevuti, uno in particolare ha suscitato la reazione dell’influencer. Una follower ha scritto: “Ma quale ginecologa ti ha detto che a 30 anni potresti essere in menopausa? Ma è da denuncia“. Taylor Mega ha deciso di rispondere direttamente al commento su Instagram, chiarendo il senso delle sue parole.

“Non ha detto che lo sono. Ha detto che quando il fisico si comporta come il mio, succede spesso che vada in menopausa precoce. Non è certo al 100 percento per quello dico mi preoccupo“, ha dichiarato.

La menopausa precoce, come riportato da Msdmanuals, si verifica quando le mestruazioni cessano in modo definitivo prima dei 40 anni. Questo accade perché le ovaie interrompono il rilascio regolare degli ovuli e la produzione degli ormoni riproduttivi tipici della fase fertile diminuisce sensibilmente.

Ecco, a seguire, l’ultimo post pubblicato dall’influencer su Instagram: