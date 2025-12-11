Michelle Hunziker protagonista di un video social diventato virale durante l’allenamento con il personal trainer Paolo Zotta.

L’ironia è di famiglia: dopo il video della figlia Aurora con pizzetto e occhiali, anche Michelle Hunziker regala ai fan un momento di puro divertimento. La conduttrice 48enne, sempre attivissima sui social, ha pubblicato – o meglio, ha “ripubblicato” – un video postato dal suo personal trainer Paolo Zotta, in cui si mostra in una veste totalmente spensierata e autoironica. Un siparietto che ha conquistato il web.

Chi è il personal trainer delle celebrità

Paolo Zotta, come riportato da Today, non è nuovo a questi momenti social insieme ai suoi celebri clienti. Oltre a Michelle Hunziker, allena anche personaggi noti come Mahmood e Tony Effe. Lo scorso settembre, sempre nella stessa palestra, aveva condiviso un altro video che vedeva protagonista il cantante di “Soldi”.

In quell’occasione, il cantautore guardava un video musicale durante una sessione e Zotta gli aveva detto: “Sai che oltre a guardare i video, dovremmo allenarci?“. La risposta ironica del vincitore del Festival di Sanremo era stata: “Questa canzone l’ho già sentita io“.

“Così non puoi postare il video”: Michelle Hunziker ‘gela’ il personal trainer

Durante la giornata di mercoledì 10 dicembre, Paolo Zotta ha pubblicato su Instagram un filmato in cui si vede Michelle Hunziker in palestra. La conduttrice, tra un esercizio e l’altro, si lascia andare a balli e canti, regalando momenti di leggerezza e simpatia.

Nel video, la conduttrice si diverte come non mai, sorride alla telecamera e, in modo sempre allegro e spontaneo, esegue anche alcune mosse “osé“. È proprio a quel punto che si rivolge scherzosamente al suo allenatore con una battuta che ha fatto il giro dei social: “Non lo puoi postare così“.

Tuttavia, nonostante il consiglio, Zotta ha deciso di pubblicare comunque il video, che è stato poi ricondiviso dalla stessa Hunziker nelle sue Instagram stories.