“Se non fosse per la disgrazia…”: Andrea Delogu in finale a Ballando, la sua replica zittisce gli haters

Andrea Delogu risponde alle accuse sulla finale di Ballando dopo il lutto per il fratello Evan: la sua replica agli haters diventa un esempio di eleganza e forza.

Negli ultimi giorni, attorno al percorso di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle si è acceso un dibattito che ha rapidamente trovato spazio sui social. Tra commenti di sostegno, critiche e prese di posizione spesso molto forti, il nome della conduttrice è finito al centro dell’attenzione per ragioni che vanno ben oltre la gara. Una vicenda delicata, esplosa in seguito al grave lutto di Andrea e che ha toccato corde profonde, scatenando reazioni di ogni tipo. Ma è solo nelle ultime ore che l’intera discussione ha preso una piega inaspettata.

Il dolore privato e la decisione di tornare in pista

Sono trascorse poche settimane dalla tragedia che ha colpito Andrea Delogu e la sua famiglia: la scomparsa improvvisa del fratello Evan, 18 anni, morto in un incidente in moto. Dopo aver vissuto il lutto nel massimo riserbo, Andrea ha scelto di tornare al lavoro e di proseguire la sua esperienza a Ballando con le Stelle.

Durante una puntata del programma di Rai1, Andrea aveva parlato pubblicamente del fratello, spiegando il motivo che l’ha spinta a rimettersi al lavoro nonostante il dolore: “La vita è cambiata per sempre. Ho ricevuto la notizia tramite una telefonata di mio papà, che non ringrazierò mai abbastanza. […] La mia vita è finita con quella telefonata e ne è cominciata un’altra”.

Poi, la rivelazione più intima: “Ad un certo punto il lutto deve rimanere privato. Il mio dolore lo vivo da sola. Per questo sono tornata a lavorare. Quando sono a casa questa cosa è ingestibile. Quando invece entro nel mondo è un sollievo, perché non penso. Sto nel mondo perché mi fa bene”.

Le accuse del web e la replica di Andrea Delogu

Proprio il suo ritorno a Ballando, però, è stato oggetto di attacchi sui social. Un utente ha infatti scritto un commento che ha lasciato molti senza parole: “Si può dire? A me proprio non piace e se non fosse per la disgrazia non sarebbe in finale”.

Una frase durissima, alla quale la conduttrice ha risposto senza mai perdere eleganza e lucidità, in un modo perfetto: “Quello che ha scritto è davvero violento. È giusto amare altre coppie ed è bello sostenerle, ma farlo così non le dà ragione, anzi, la porta nella parte dei cattivi”.