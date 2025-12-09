Kate Middleton, il look di Natale fa discutere: quanto costa davvero quella gonna

Kate Middleton incanta con il suo look natalizio, ma il prezzo della gonna Miu Miu scatena il web: una cifra da capogiro che divide le fan della principessa.

Kate Middleton ha ancora una volta catalizzato l’attenzione durante l’evento natalizio più atteso dell’anno. Un look ricercato, una scelta stilistica precisa e un dettaglio che molti non si aspettavano hanno contribuito a trasformare la sua apparizione all’Abbazia di Westminster in uno dei momenti più discussi della stagione. Se da un lato la principessa del Galles rimane un punto di riferimento assoluto di eleganza, dall’altro alcune scelte – soprattutto durante le festività – tendono immancabilmente a dividere il pubblico, soprattutto per quanto riguarda il prezzo!

Il look di Kate Middleton

Per il suo annuale servizio di canti natalizi Together at Christmas, tenutosi il 5 dicembre all’Abbazia di Westminster, Kate Middleton ha sfoggiato un cappotto verde bosco firmato Catherine Walker. Ma è ciò che si celava sotto a essere diventato virale: una gonna Miu Miu riconosciuta da Royal Fashion Daily come la “Gonna Midi in Tartan di Lana Plissettata con Cristalli”, dal valore di 1.690 sterline (circa 1.935 euro).

Una scelta non casuale: Kate indossa Miu Miu nelle festività fin dal Natale 2017, prediligendo capi che uniscono la tradizione sartoriale alla ricercatezza contemporanea. La stampa tartan – rosso e verde in perfetto spirito natalizio – si fonde con dettagli luminosi pensati per dare un tocco “more-is-more”, come piccoli cristalli applicati lungo le pieghe della gonna.

Le polemiche sul prezzo

Ma se l’outfit di Kate Middleton ha conquistato molti, non tutte le fan della Royal Family hanno gradito il prezzo decisamente poco “low cost” del capo Miu Miu. Sui social si è acceso un dibattito immediato. Una follower ha scritto: “Wow, quanto costa la gonna?! A quel prezzo dovrebbero essere diamanti”, mentre un’altra ha commentato: “Scommetto che potrei trovare una gonna simile e abbellirla per meno”.

Le reazioni contrastanti hanno trasformato la scelta fashion della principessa in un vero caso mediatico, soprattutto per le critiche sulla cifra da capogiro spesa per un look natalizio. Ancora una volta, Kate Middleton dimostra di non lasciare mai indifferenti, soprattutto quando si tratta di moda e scelte di rappresentanza.