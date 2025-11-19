Kate Middleton torna agli impegni pubblici con un look elegante e un nuovo omaggio a Lady Diana: cosa nasconde il suo outfit.

Negli ultimi giorni Kate Middleton è tornata a presenziare agli impegni ufficiali dopo la malattia, con un’eleganza che non passa inosservata. Durante un importante evento londinese, la Principessa del Galles ha sfoggiato un look curato e dal fascino senza tempo, attirando subito l’attenzione degli osservatori reali.

Nulla di eccessivo, nulla di troppo appariscente: eppure un particolare del suo outfit ha fatto immediatamente colpito, trasformandosi in un simbolico e delicato omaggio a Lady Diana. Un gesto sottile, quasi “nascosto”, che ha emozionato molti fan della famiglia reale.

Kate Middleton, il nuovo stile sobrio che sta conquistando tutti

Kate Middleton ha inaugurato il Future Workforce Summit alla Salesforce Tower di Londra, rappresentando la Corona di fronte a circa 100 leader aziendali britannici. Ancora una volta ha scelto uno stile minimal, lontano dai colori accesi e dai look glamour che l’avevano resa iconica negli anni passati.

Da quando è tornata a dedicarsi alla vita pubblica dopo la malattia, la Principessa predilige outfit formali, sartoriali, dal taglio deciso e professionale.

Per l’occasione la principessa ha indossato un elegante completo grigio tortora firmato Roland Mouret: giacca monopetto avvitata, pantaloni leggermente a zampa e un effetto complessivo da perfetta business woman.

Un’immagine raffinata ma sobria, che lei stessa sembra aver abbracciato con naturalezza. A completare il look, un paio di pumps nere di Russell & Bromley, scelte al posto dei classici tacchi a spillo. Un segnale evidente del suo nuovo approccio: meno apparenza, più concretezza.

L’omaggio speciale a Lady Diana

Se il tailleur di Kate Middleton ha conquistato gli esperti di moda, il dettaglio davvero significativo era nascosto sotto la giacca: una camicia in seta bianca di Knatchbull, caratterizzata da delicate balze che scendono “a cascata” lungo l’abbottonatura. Un capo elegante, bon-ton, quasi rétro. E soprattutto, carico di significato.

La camicia con le balze, infatti, era un vero “essential” del guardaroba di Lady Diana, una delle sue scelte più amate negli anni Ottanta e Novanta. Kate Middleton, indossandola, ha voluto richiamare la memoria della principessa che l’ha preceduta, rendendo un omaggio dolce e discreto, perfettamente in linea con il suo carattere.