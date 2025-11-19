Giulio Berruti beccato con una misteriosa donna: il “dettaglio” in comune con l’ex Maria Elena Boschi

Giulio Berruti paparazzato a Roma con una misteriosa donna: il dettaglio che la lega all’ex Maria Elena Boschi accende il gossip. Ecco cosa è emerso.

Dopo la fine della lunga e importante relazione con Maria Elena Boschi, l’attore e medico estetico Giulio Berruti è stato fotografato nuovamente in compagnia femminile. Un’uscita serale nella Capitale insieme a una misteriosa donna, ha riacceso la curiosità dei fan e dei più attenti osservatori del gossip, soprattutto perché al suo fianco c’era una presenza mai vista prima. Eppure, per ora, i contorni della situazione restano volutamente sfumati.

Il lavoro al primo posto

Negli ultimi anni Giulio Berruti si è concentrato principalmente sulla sua professione, accantonando in parte il mondo dello spettacolo per dedicarsi allo studio di odontoiatria ed estetica situato nel centro di Roma. Un lavoro che, come racconta Chi, gli sta regalando “non poche soddisfazioni”.

La sua ultima esperienza televisiva risale a Pechino Express, dove ha partecipato insieme a un amico e collega, mostrando spirito d’avventura pur convivendo con alcune difficoltà fisiche legate alla fibromialgia.

Adesso però, l’attore si sarebbe concesso un periodo di apertura verso nuove conoscenze. Una vera e propria “fase esplorativa”, come svela il settimanale Chi, tipica di chi sta ritrovando i propri spazi dopo la fine di una relazione importante. Ed a quanto pare, la nuova conoscenza con cui è stato paparazzato, avrebbe qualcosa in comune proprio con la sua ex, Maria Elena Boschi.

Passeggiata e complicità: chi è la donna accanto a Giulio Berruti

Secondo quanto raccontato dal settimanale Chi, Giulio Berruti è tornato a godersi un po’ di normalità e leggerezza. Le foto pubblicate mostrano l’attore impegnato in una serata tranquilla tra le vie di Roma insieme a una ragazza che, per il momento, sembra essere solo un’amica. I due camminano sorridendo, si scambiano sguardi complici e appaiono perfettamente a loro agio.

La serata sarebbe cominciata con una cena da Shinto, ristorante molto frequentato della Capitale, per poi proseguire con una tappa in un’enoteca a Campo de’ Fiori. Infine, Berruti e la misteriosa donna hanno raggiunto l’auto, allontanandosi “a velocità sostenuta”, come riportato dal settimanale.

La ragazza in questione si chiama Delfina e, proprio come l’attuale compagno di Maria Elena Boschi, sarebbe un’avvocata. Un dettaglio che ha inevitabilmente alimentato le chiacchiere, lasciando aperta la domanda che tutti si fanno: semplice amicizia… o qualcosa destinato a crescere?