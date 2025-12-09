Raoul Bova svela la clausola segreta nella separazione con Rocio Muñoz Morales e rompe il silenzio su Beatrice Arnera: ecco cosa ha detto davvero.

Negli ultimi mesi Raoul Bova è stato grande protagonista del gossip, tra presunte relazioni, vecchie ferite sentimentali e un’estate segnata da una vicenda che lo ha profondamente colpito. Adesso, l’attore ha deciso finalmente di fare chiarezza. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Bova ha raccontato cosa ha vissuto davvero nei mesi scorsi, parlando anche della ex Rocio Muñoz Morales e dedicando le sue prime parole a Beatrice Arnera.

La ferita dell’estate e il sostegno della famiglia

Parlando della vicenda esplosa nei mesi scorsi sui messaggi ricattatori – alimentata anche dal clamore social – Raoul Bova non nasconde la sofferenza: “È vero, è stata un’esperienza in parte traumatica, certamente molto coinvolgente per la rabbia, il dolore e lo stupore”, ha confessato. Un episodio che lo ha fatto sentire esposto e vulnerabile: “Quando succedono queste cose, ti senti improvvisamente come se fossi denudato in piazza, senza poter opporre resistenza”.

Fondamentale per superare quel momento è stato il sostegno delle persone a lui più vicine, come lui stesso ha rivelato: “I miei figli, la mia ex moglie Chiara e mia suocera, Annamaria Bernardini de Pace, che mi conoscono bene, mi sono stati vicini e mi hanno permesso di sbollire la rabbia”.

L’attore ha poi raccontato quanto sia difficile difendersi quando gli attacchi arrivano sia dai social sia da persone che, come lui dice, “si fissano ingiustamente”. Nonostante tutto, Bova non ha mai temuto ripercussioni sulla sua carriera: “Ho avuto grande conforto da parte di tante persone. Ho scoperto intorno a me persone di grande anima e col pensiero intelligente”.

Raoul Bova – www.donnaglamour.it

La fine con Rocio, la clausola e le parole su Beatrice Arnera

Nella parte finale dell’intervista, l’attore ha affrontato uno dei temi più delicati: la fine della relazione con Rocio Muñoz Morales, madre delle sue due figlie. Senza polemiche, ma con fermezza, Raoul Bova ha chiarito: “Il nostro rapporto, come tanti hanno scritto e provato, era finito da molto tempo”.

Poi la rivelazione che nessuno si aspettava: “Nell’accordo di separazione ho voluto una clausola, che abbiamo firmato entrambi, in forza della quale nessuno di noi deve parlare della nostra storia né delle nostre figlie. Quindi mi scusi ma questo discorso finisce qui”.

E, per la prima volta, ha rotto il silenzio sul legame con Beatrice Arnera, conosciuta sul set di Buongiorno Mamma!: alla domanda se abbia trovato un nuovo amore, la sua risposta è stata breve ma eloquente. “Ci stiamo lavorando”.