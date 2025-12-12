Vai al contenuto
Iginio Massari, rivelazione clamorosa: la cifra record guadagnata in un anno

Iginio Massari

Iginio Massari rivela nel podcast Gurulandia il sorprendente fatturato annuale della sua azienda: una cifra da capogiro.

Dopo la polemica del panettone pink dello scorso anno, Iginio Massari torna a far discutere con dichiarazioni decise e una trasparenza sorprendente sui conti della sua attività. Ospite del podcast Gurulandia, il pasticcere più celebre d’Italia ha rivelato quanto fattura ogni anno la sua azienda. Ecco, a seguire, la cifra da capogiro.

Iginio Massari

Iginio Massari e la stoccata ai concorrenti di MasterChef

Nonostante il grande pubblico lo abbia conosciuto grazie a MasterChef, come riportato da Leggo.it, Iginio Massari non risparmia critiche ai partecipanti: “Dilettanti allo sbaraglio che forse non sanno cosa siano le uova“, dice con schiettezza. Riconosce però il valore dei giudici attuali, ovvero Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che definisce “grandi personaggi“, e ammette che “lo spettacolo però lo fanno i concorrenti interessanti“.

La cifra folle che guadagna in un anno

La parte più discussa dell’intervista a Gurulandia, aggiunge Leggo.it, è senza dubbio quella in cui Iginio Massari rivela senza esitazioni: “Fatturo 20 milioni di euro all’anno“. Una cifra impressionante che riflette la solidità e il successo della sua attività.

L’azienda, che gestisce insieme al figli, oggi vale circa 16 milioni di euro, arrivando a sfiorare i 20 milioni con l’inclusione della storica sede di Brescia. Nonostante i numeri importanti, il pasticcere parla con semplicità del suo “microcosmo“. La gestione è affidata in gran parte al figlio Nicola, che il Maestro definisce “più imprenditore” e coinvolto “a 360 gradi” nell’intera struttura aziendale.

Alla base di tutto, c’è un controllo maniacale delle materie prime, fornitori artigianali selezionatissimi e una produzione centralizzata. Massari è categorico: “In pasticceria non esiste il quanto basta, ma solo il quanto serve“. A suo avviso, il futuro della pasticceria non guarda al passato, ma punta tutto sulla qualità. Perché, come afferma lui stesso, “siamo ciò che mangiamo oggi“, non ciò che eravamo ieri.

ultimo aggiornamento: 12 Dicembre 2025 22:04

