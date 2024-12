Natale pink by Iginio Massari: il suo panettone rosa, nonostante il prezzo, conquista i fan

Iginio Massari presenta il panettone rosa: un’edizione limitata che i clienti, nonostante il prezzo, stanno facendo a gara per accaparrarsi.

Per Natale 2024, Iginio Massari ha deciso di stupire i suoi clienti più affezionati con un panettone rosa. Si tratta di una creazione molto particolare, con fragole Mara des Bois e cioccolato monorigine, in edizione limitata. Il prezzo, ad essere onesti, è proibitivo.

Iginio Massari lancia il panettone rosa: gli ingredienti

Considerato uno dei pasticceri italiani più famosi al mondo, Iginio Massari ha deciso di osare, presentando il suo panettone rosa 2024. Discostandosi un po’ dai sapori classici del dolce natalizio nostrano, ha creato un mix perfettamente bilanciato di fragoline di bosco e cioccolato fondente. Il gusto promette di lasciare a bocca aperta, ma anche il prezzo suscita un effetto shock.

Sono due gli ingredienti principi del panettone rosa: le fragole Mara des Bois, “una varietà pregiata di fragola francese, rinomata per il suo aroma e il sapore dolce che ricorda le fragoline di bosco“, e il cioccolato fondente monorigine dalla regione amazzonica peruviana di San Martin. Quest’ultimo “è un’eccellenza dalla consistenza vellutata, caratterizzata da complesse note aromatiche di frutti rossi, agrumi e spezie”.

Questo speciale dolce di Natale 2024 è completato da una speciale glassa alle fragole e viene venduto in una esclusiva cappelliera da collezione. E’ un’edizione limitata, per cui sono disponibili solo pochi pezzi.

Quanto costa il panettone rosa?

Il panettone rosa è disponibile solo nel formato da un chilo e mezzo. Quanti vogliono accaparrarselo devono prenotarlo con una settimana di anticipo e, ovviamente, sborsare una cifra non indifferente. Il dolce di Natale è in vendita a 120 euro. Il maestro pasticcere, tramite il suo profilo Instagram, ci ha tenuto a far sapere che il dolce è “quasi esaurito“. A quanto pare, il costo folle non ha spaventato i clienti più affezionati.