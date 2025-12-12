“Ho comprato una Bentley e sei case”: la vita da sogno (finita male) di Costantino Vitagliano

Dalla Bentley e sei case al tracollo finanziario: l’ex tronista Costantino Vitagliano si racconta a “Storie al Bivio” su Rai Due.

Dopo insulti ricevuti sui social durante un controllo medico, Costantino Vitagliano è tornato a raccontarsi in televisione, ospite di Monica Setta nella trasmissione Storie al Bivio, in onda sabato 13 dicembre su Rai Due. La sua è la testimonianza di una celebrità nata nei primi anni 2000, quando la fama televisiva garantiva ricchezze enormi, ma che, nel suo caso, si è trasformata in un tracollo economico totale.

“Con i primi soldi ho comprato una Bentley e sei case”

Costantino Vitagliano è stato il volto per eccellenza dei primi tronisti di Uomini e Donne, una figura divenuta celebre in un periodo in cui la tv regalava fama e soldi. Ospite della trasmissione Storie al Bivio, ha raccontato i guadagni stratosferici di quegli anni: “Nella mia vita ho guadagnato tantissimo, con i primi soldi ho comprato una Bentley e sei case“.

La popolarità televisiva si traduceva facilmente in presenze retribuite in discoteca ed eventi: “C’è stato un periodo in cui guadagnavo anche 20mila euro solo per tagliare un nastro in discoteca, e in una sera facevo più presenze“.

Molto del suo successo era legato alla figura di Lele Mora, allora potentissimo manager dello spettacolo. “Il palazzo che ospitava gli uffici della Lele Mora Management a Milano era quasi tutto mio“, ha dichiarato.

Il crollo di Costantino Vitagliano tra truffe, debiti e false amicizie

Gli investimenti fatti da Costantino Vitagliano non hanno dato i frutti sperati. “Investivo soprattutto in case, ma anche in locali e ristoranti, affidandoli a persone che credevo amiche“, ha spiegato. La fiducia mal riposta lo ha portato a perdite enormi: “Anche io sono stato truffato, e ho perso quasi un milione di euro. Mi dicevano che non si guadagnava, che i bilanci si chiudevano senza utili, mentre i miei presunti amici cambiavano auto e giravano in Porsche“.

Il tracollo è stato aggravato dal crollo dell’impero di Lele Mora, che ha coinvolto direttamente anche l’ex tronista: “Sembrò precipitare tutto. Mi trovai anche con un debito di 10mila euro al mese con il fisco. Ma non ho mai perso la testa“.