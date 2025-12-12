Mahmood, colpo di scena: è tornato single, ecco quando l’ha detto

Mahmood torna single: dopo la storia con il ragazzo di Berlino, il cantante conferma la rottura. Ecco cosa ha detto.

Un Natale pieno di single – o presunti tali – e alla lista, insieme ad Emanuele Filiberto, si aggiunge anche Mahmood. Dopo anni di discrezione assoluta, il cantante ha parlato in prima persona di alcune delle sue storie più importanti, rivelando dettagli inediti che hanno fatto rapidamente il giro del gossip.

Mahmood si apre sulla vita amorosa

In una delle sue rarissime interviste sulla vita privata, rilasciata a Paper Magazine nella primavera dell’anno scorso, Mahmood ha raccontato della sua relazione più lunga, durata cinque anni. Un ex fidanzato con cui oggi ha un rapporto d’amicizia.

“Non amo parlare delle mie cose personali e private, ma quando scrivo canzoni, se non metto qualcosa sulla mia vita, perdo l’opportunità di creare questa intimità tra me e le persone che mi ascoltano“, ha dichiarato.

Il brano Nel Tuo Mare è nato proprio da quella relazione. La canzone è un mix di fragilità, consapevolezze e rimpianti: “Più che finire in un threesome volevo dei fiori“, canta, raccontando un bisogno di autenticità spesso soffocato da dinamiche complicate. E aggiunge: “Capisco che a volte l’altra persona possa sentirsi attaccata perché certe cose devono rimanere private. Ma se censurassi quella storia, perderei l’opportunità di entrare in contatto con le persone“.

La relazione con il ragazzo di Berlino e la conferma che è tornato single

Dopo quella storia importante, Mahmood ha avuto una relazione con un ragazzo che vive a Berlino. A farlo intuire è stata Ornella Vanoni nel luglio 2024, durante il podcast 2046 di Fabio Rovazzi, parlando della sua amicizia con il cantante: “Vado a casa sua a mangiare. Se cucina lui? No, ha un fidanzato che cucina, ma non sempre, perché questo ragazzo sta a Berlino“.

Tuttavia, anche questa relazione si è conclusa. Lo ha confermato lo stesso Mahmood, rispondendo alla domanda dei The Journalai durante la Prima della Scala: “Sì lo sono“, ha detto, rivelando di essere tornato single.