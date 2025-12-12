Samira Lui verso Ok il prezzo è giusto: “È pronta, ma…”, il commento di Iva Zanicchi e Pier Silvio Berlusconi

Samira Lui potrebbe essere la nuova conduttrice di Ok il prezzo è giusto. Iva Zanicchi commenta l’ipotesi e Pier Silvio Berlusconi chiarisce i piani di Mediaset.

Da settimane il mondo della TV guarda con curiosità a un possibile ritorno che profuma di nostalgia, ma con uno sguardo dichiaratamente rivolto al futuro. Al centro delle indiscrezioni ci sono Samira Lui, volto sempre più presente nei palinsesti Mediaset, Iva Zanicchi, icona storica del programma, e Pier Silvio Berlusconi, chiamato a decidere il destino di uno dei format più amati di Canale 5. Un intreccio di nomi che sta alimentando il dibattito tra addetti ai lavori e pubblico, mentre dietro le quinte qualcosa sembra davvero muoversi.

Samira Lui possibile nuova conduttrice: il commento di Iva Zanicchi

Secondo i rumors che circolano ormai da settimane, Samira Lui potrebbe diventare la nuova conduttrice di Ok il prezzo è giusto, storico game show fermo dal 2001, quando l’ultima edizione fu affidata a Maria Teresa Ruta. Una notizia che ha immediatamente riportato alla memoria il volto simbolo del programma: Iva Zanicchi, che lo ha condotto per ben 13 anni.

Intervistata dal settimanale Oggi, la Zanicchi ha commentato apertamente questa possibilità, mostrando entusiasmo ma anche un approccio pragmatico: “La affiancherei volentieri, oggi potrei fare la nonna più esperta”. Un’idea di passaggio di testimone graduale, che la stessa artista ribadisce poco dopo: “Per essere pronta, Samira è pronta, però io le affiancherei almeno all’inizio, almeno per qualche puntata, un conduttore esperto, che la possa indirizzare”.

Parole che raccontano stima sincera nei confronti di Samira Lui, descritta così da Iva Zanicchi: “È bellissima, giovane, spigliata: io poi ho un ‘debole’ per chi piace istantaneamente alla gente, vuol dire che la ragazza è bella anche dentro”. E la chiosa finale è quasi un manifesto generazionale: “Sono sicura che me lo tratterebbe bene, il programma, ma se lei sarà la mamma, io posso fare la nonna!”.

Iva Zanicchi – www.donnaglamour.it

Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio

A chiarire il quadro è intervenuto direttamente Pier Silvio Berlusconi, durante l’incontro di Natale con la stampa. L’amministratore delegato di Mediaset ha confermato un dettaglio decisivo: il format è tornato ufficialmente a Mediaset, dopo le voci insistenti di una possibile acquisizione da parte della Rai.

Le sue dichiarazioni, però, lasciano volutamente aperti diversi scenari: “Non lo so se lo abbiamo sfilato alla Rai, so che abbiamo una collaborazione con Fremantle e abbiamo chiesto di mantenere il titolo di ‘Ok il prezzo è giusto’. È un programma super storico di Canale 5, ci piacerebbe fare un esperimento. Non so dove e con chi, è ancora tutto da capire”.

Il ritorno di Ok il prezzo è giusto è dunque un’ipotesi concreta, ma il progetto è ancora in fase embrionale. Samira Lui rappresenta una possibilità reale, apprezzata anche da Iva Zanicchi, mentre Mediaset valuta tempi, collocazione e formula giusta per rilanciare un titolo che appartiene alla storia della televisione italiana.