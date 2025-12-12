“Ricordo con un pò di rabbia…”: la confessione di Rosanna Banfi sull’annuncio del tumore

Dopo l’annuncio sul tumore al polomen, Rosanna Banfi ripercorre con amarezza le reazioni seguite all’annuncio del padre Lino nel 2009 della sua malattia al seno.

Durante la puntata del 12 dicembre 2025 di La Volta Buona, Rosanna Banfi ha voluto aggiornare il pubblico sulle sue condizioni dopo aver annunciato recentemente di essere stata colpita da un nuovo tumore. Ma non sono mancati i ricordi del passato, in particolare un episodio legato al padre Lino Banfi che l’attrice ha voluto condividere. Un momento che, come ha ammesso con sincerità, l’ha fatta arrabbiare.

“Non ci sono linfonodi compromessi”: l’annuncio di Rosanna Banfi

Rosanna Banfi ha raccontato a La Volta Buona di aver affrontato un intervento per un tumore al polmone, scoperto fortunatamente in fase iniziale: “Sono stata di nuovo colpita da un tumore, questa volta al polmone, senti questa voce che ho un po’ così“.

Le sue parole più rassicuranti sono arrivate subito dopo: “Per fortuna molto piccolo, preso in tempo e ieri mi ha telefonato il professore per dirmi che la storia è finita qua, non ci sono linfonodi compromessi, per ciò questa volta me la sono cavata meglio dell’altra volta“.

L’attrice ha anche confidato di aver affrontato l’operazione con una paura più profonda rispetto al passato: “Questa volta avevo più paura. Da quando sono diventata nonna, c’è questa gioia e ho voglia di veder crescere questa bambina“. A darle forza nei momenti più delicati è stato il pensiero alla nipotina Matilde.

Il ricordo del tumore al seno e l’annuncio del padre Lino Banfi

Rosanna Banfi aveva già vissuto una simile esperienza nel febbraio 2009, quando fu operata per un tumore al seno. In quel caso, la notizia fu resa pubblica dal padre, Lino Banfi, durante un’intervista con Lamberto Sposini: “Non sapeva nulla, fu uno shock per lui e tutta la gente. Era una cosa che c’eravamo detti a casa…”.

La scelta fu presa anche perché cominciavano a circolare delle voci: “Ho detto a mio padre, se riesci a non piangere, raccontalo“. Ripensando a quel momento, però, l’attrice ha espresso una certa amarezza per la grande attenzione ricevuta solo dopo la malattia.

“Nessuno si aspettava questa cosa, ricordo ancora con un pò di rabbia che dopo mi ha chiamato chiunque. Quello che sognavo dauna vita, copertine, sono arrivate con queste notizie. Chiunque ha parlato di me perché avevo il cancro“, conclude.