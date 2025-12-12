Nessuno spreco alimentare nel programma Bake Off: ecco dove vanno a finire le torte che i concorrenti preparano in puntata.

In onda su Real Time da più di dieci anni, Bake Off continua a riscuotere grande successo. I telespettatori sono attenti a ogni ricetta, ma in molti si chiedono: dove vanno a finire le torte che si preparano di puntata in puntata? La produzione ha rotto il silenzio, assicurando che non c’è alcuno spreco alimentare.

Bake Off: dove vanno a finire le torte?

Condotto da Brenda Lodigiani, Bake Off – Dolci in forno non ha mai registrato battute di arresto. Va in onda su Real Time da più di dieci anni e, nonostante lo scorrere del tempo, riesce a mantenere alta l’attenzione del grande pubblico. Il merito è sia dei giudici Ernst Knam, Damiano Carrara, Tommaso Foglia e Iginio Massari che dei concorrenti che si avvicendano di edizione in edizione. Una curiosità, però, scuote i fan più accaniti: dove vanno a finire le torte che si preparano in puntata?

A rispondere alla domanda è stata la Endemol, società produttrice di Bake Off, che, raggiunta da Contra-Ataque, ha sottolineato che non c’è alcuno spreco alimentare. Le torte vengono messe a disposizione della troupe, che ha la possibilità di consumarle dietro le quinte o portarne un po’ a casa.

Bake Off: l’accordo contro lo spreco alimentare

Mentre le torte che si consumano a Bake Off sono destinate alla troupe, per il consumo dietro le quinte o per una sorta di schiscetta da portare a casa, che fine fanno gli ingredienti in esubero? E’ stata sempre Endemol a chiarire di aver stretto un accordo con alcune associazioni solidali del Comune di Arcore, dove si gira il programma. Per cui, quando avanzano farina, burro, latte e altre materie prime, sono le Onlus della zona a beneficiarne.