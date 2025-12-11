Emanuele Filiberto di Savoia è di nuovo single: l’annuncio di Adriana Abascal sui social

Emanuele Filiberto di Savoia è tornato single. Dopo mesi di apparente serenità, Adriana Abascal annuncia la fine della loro relazione sui social.

Mentre la figlia si affaccia al mondo del cinema, Emanuele Filiberto di Savoia torna a far parlare di sé, questa volta per la fine della sua relazione con la modella messicana Adriana Abascal. Solo pochi giorni fa la coppia erano apparsi affiatati e sorridenti durante un gala di beneficenza. Nessun segnale aveva lasciato presagire una crisi. Ma oggi, a sorpresa, è arrivato l’annuncio ufficiale della rottura.

Emanuele Filiberto di Savoia di nuovo single: il matrimonio finito con Clotilde Courau

Per Emanuele Filiberto di Savoia, quello con Adriana Abascal era il primo legame ufficiale dopo la fine del suo matrimonio con Clotilde Courau, celebrato nel 2003 e conclusosi nel 2021.

Nel marzo 2025 aveva ufficializzato la nuova relazione con la modella, ammettendo in seguito di aver commesso un errore nel comunicarla troppo tardi alla ex moglie: “Finché non decidi di iniziare una nuova vita, non sei obbligato a dirlo al pubblico. All’inizio non è stato facile, avrei dovuto dirglielo prima. Colpa mia. Consiglio a chiunque di non ripetere il mio errore“.

La rottura annunciata da Adriana Abascal

La notizia della fine della relazione tra Emanuele Filiberto e Adriana Abascal, come riportato da Libero.it, è stata comunicata dalla stessa modella tramite i social. Un messaggio breve ma significativo, che ha segnato la chiusura di un capitolo importante: “Condivido, con il cuore pesante, che il nostro viaggio insieme è giunto al termine. I prossimi capitoli rimangono delicatamente sospesi tra ciò che è stato e ciò che potrebbe accadere“. Inoltre, ha rimosso dai propri profili ogni riferimento al principe.

Una rottura che arriva inaspettata, considerando che la coppia era stata vista insieme mano nella mano a Palazzo Borghese, a Firenze, durante il gala di beneficenza organizzato dalla Consulta dei Senatori del Regno. Al momento, il Principe non ha commentato pubblicamente quanto accaduto, mantenendo il suo consueto riserbo sulla vita privata.