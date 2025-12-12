Vai al contenuto
Rocío-De Martino, la verità sul loro “amore segreto”: parla lei. L’indiscrezione

Rocio Munoz Morales

Mentre il gossip impazza, è proprio Rocío Muñoz Morales a rompere il silenzio sul presunto flirt con Stefano De Martino.

Negli ultimi giorni il gossip ha ricominciato a correre veloce, intrecciando due nomi noti come Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino. Secondo le cronache rosa, i due si amerebbero segretamente. Tra indiscrezioni, sussurri e presunti retroscena, il confine tra realtà e suggestione si fa sottile, alimentando una curiosità che rimbalza sui social e sulle riviste. Ma cosa c’è davvero dietro questa nuova voce che li vorrebbe insieme?

Le voci insistenti e l’incrocio dei gossip

Le “vie del gossip”, si sa, sono infinite. Dopo settimane in cui si è parlato separatamente di Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova da una parte, e di Stefano De Martino e Caroline Tronelli dall’altra, le narrazioni si sono intrecciate. Secondo alcune indiscrezioni rilanciate da testate e addetti ai lavori, tra l’attrice spagnola e il conduttore partenopeo sarebbe nata una frequentazione lontano dai riflettori.

A riportare la voce sono stati anche settimanali e giornalisti di cronaca rosa, che hanno ipotizzato una relazione tenuta volutamente riservata. Un’ipotesi che, in poche ore, ha acceso il dibattito online e alimentato nuove indiscrezioni, anche perché nessuno dei due diretti interessati ha commentato pubblicamente.

Stefano De Martino durante la presentazione dei programmi della Rai
Un primo piano di Stefano De Martino durante la presentazione dei programmi della Rai – www.donnaglamour.it

La parole di Rocío Muñoz Morales su Stefano De Martino

A fare chiarezza, almeno per ora, è intervenuto Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 ed esperto di gossip, con un video pubblicato su Instagram l’11 dicembre. Le sue parole sono state nette: “No, non stiamo insieme. Smentiscono. Questo è quello che dicono Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales che, secondo Diva e Donna e altri giornalisti tra cui anche Parpiglia, avrebbero avuto una storia. No, questa storia non c’è”.

Alessi ha poi aggiunto un dettaglio significativo, riferendo direttamente la posizione dell’attrice: A dirlo è la stessa Rocío a chi le vuole bene, smentisce nella maniera più totale. Non è mancata una frecciatina al passato: “Ricordo che in passato lei aveva anche smentito che tra lei e Raoul Bova era finita e poi invece lui disse che era finita dopo più di un anno”.

Parole che riaccendono il dubbio, pur ribadendo una smentita decisa. Quanto a Stefano De Martino, difficilmente arriveranno dichiarazioni ufficiali: l’ex ballerino di Amici ha scelto da tempo di prendere le distanze dal gossip, concentrandosi esclusivamente sulla sua nuova carriera televisiva. Per ora, dunque, secondo chi è vicino a Rocío Muñoz Morales, tra lei e Stefano De Martino “non c’è questa storia”. Il resto resta affidato, come spesso accade, all’attesa di eventuali conferme o nuove smentite.

ultimo aggiornamento: 12 Dicembre 2025 12:48

