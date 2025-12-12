Mentre il gossip impazza, è proprio Rocío Muñoz Morales a rompere il silenzio sul presunto flirt con Stefano De Martino.

Negli ultimi giorni il gossip ha ricominciato a correre veloce, intrecciando due nomi noti come Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino. Secondo le cronache rosa, i due si amerebbero segretamente. Tra indiscrezioni, sussurri e presunti retroscena, il confine tra realtà e suggestione si fa sottile, alimentando una curiosità che rimbalza sui social e sulle riviste. Ma cosa c’è davvero dietro questa nuova voce che li vorrebbe insieme?

Le voci insistenti e l’incrocio dei gossip

Le “vie del gossip”, si sa, sono infinite. Dopo settimane in cui si è parlato separatamente di Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova da una parte, e di Stefano De Martino e Caroline Tronelli dall’altra, le narrazioni si sono intrecciate. Secondo alcune indiscrezioni rilanciate da testate e addetti ai lavori, tra l’attrice spagnola e il conduttore partenopeo sarebbe nata una frequentazione lontano dai riflettori.

A riportare la voce sono stati anche settimanali e giornalisti di cronaca rosa, che hanno ipotizzato una relazione tenuta volutamente riservata. Un’ipotesi che, in poche ore, ha acceso il dibattito online e alimentato nuove indiscrezioni, anche perché nessuno dei due diretti interessati ha commentato pubblicamente.

La parole di Rocío Muñoz Morales su Stefano De Martino

A fare chiarezza, almeno per ora, è intervenuto Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 ed esperto di gossip, con un video pubblicato su Instagram l’11 dicembre. Le sue parole sono state nette: “No, non stiamo insieme. Smentiscono. Questo è quello che dicono Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales che, secondo Diva e Donna e altri giornalisti tra cui anche Parpiglia, avrebbero avuto una storia. No, questa storia non c’è”.

Alessi ha poi aggiunto un dettaglio significativo, riferendo direttamente la posizione dell’attrice: “A dirlo è la stessa Rocío a chi le vuole bene, smentisce nella maniera più totale”. Non è mancata una frecciatina al passato: “Ricordo che in passato lei aveva anche smentito che tra lei e Raoul Bova era finita e poi invece lui disse che era finita dopo più di un anno”.

Parole che riaccendono il dubbio, pur ribadendo una smentita decisa. Quanto a Stefano De Martino, difficilmente arriveranno dichiarazioni ufficiali: l’ex ballerino di Amici ha scelto da tempo di prendere le distanze dal gossip, concentrandosi esclusivamente sulla sua nuova carriera televisiva. Per ora, dunque, secondo chi è vicino a Rocío Muñoz Morales, tra lei e Stefano De Martino “non c’è questa storia”. Il resto resta affidato, come spesso accade, all’attesa di eventuali conferme o nuove smentite.