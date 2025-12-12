Andrea Delogu rompe il silenzio su Nikita Perotti con un lungo post sui social. Una dichiarazione intensa, fatta di sfumature e parole mai dette che hanno sorpreso i fan di Ballando con le Stelle.

Negli ultimi mesi il pubblico di Ballando con le Stelle aveva imparato a leggere tra le righe, a cogliere sguardi, complicità e un’intesa che sembrava andare oltre la pista da ballo. Andrea Delogu e il suo maestro Nikita Perotti erano diventati una delle coppie più osservate del programma, complici un feeling evidente e una sintonia che non passava inosservata. Le voci si erano rincorse a lungo, tra indiscrezioni, ipotesi e mezze ammissioni, ma senza mai una conferma diretta. Almeno fino ad ora.

Il legame nato a Ballando con le Stelle e le prime parole di Nikita

Già settimane fa, qualcosa aveva iniziato a muoversi sul fronte delle dichiarazioni. A far drizzare le antenne ai fan era stata un’intervista rilasciata da Nikita Perotti al settimanale Chi, in cui il ballerino aveva parlato apertamente del rapporto con Andrea, lasciando spazio a interpretazioni tutt’altro che casuali.

“Per me il nostro feeling è tutto vero. Abbiamo un rapporto bellissimo, speciale, ridiamo e scherziamo tutto il giorno, ci facciamo battute. È qualcosa di magico e non escludo che possa trasformarsi in qualcos’altro perché nella vita mai dire mai. Comunque andrà, lei resterà per sempre nel mio cuore”, aveva detto.

Parole che avevano acceso definitivamente il gossip, alimentando l’idea che tra i due non si trattasse soltanto di un sodalizio televisivo. Eppure, nonostante l’entusiasmo dei fan, Andrea Delogu aveva scelto il silenzio, almeno fino a poche ore fa.

Andrea Delogu – www.donnaglamour.it

Il lungo post di Andrea Delogu che cambia tutto

La notizia è arrivata direttamente dai social, senza filtri né intermediari. Andrea Delogu ha pubblicato su Instagram un lungo post, intenso e personale: “Ho i direct pieni di ‘dimmi che vi amate’. Questa che state leggendo è una dichiarazione – aggiungete voi la parola che preferite perché io posso solo descrivere quello che Nikita è per me”, scrive la conduttrice, chiarendo subito il senso del messaggio.

Nel racconto, Andrea ripercorre l’arrivo di Nikita nella sua vita “come il maestro, un maestro molto giovane, ma un maestro molto più bravo di chi è meno giovane”, sottolineandone il senso del dovere, la riservatezza e la gentilezza. Poi la svolta: “Avevo già cominciato ad abbracciarlo perché ne sentivo il bisogno e non perché fosse in una coreografia… poi è successo che la mia vita è cambiata per sempre”.

Delogu definisce il loro rapporto “un legame vero, vivo, di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l’uno per l’altra”, precisando: “So dirvi che è puro, e che non permetteremo finisca con Ballando”. E la parola più importante resta volutamente non detta. “Non l’ho usata non perché non faccia parte dei nostri colori, ma perché non voglio che quello che ho scritto diventi facilmente un titolo di giornale”.