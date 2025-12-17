Perché Fedez e Marco Masini non erano presenti alla foto di rito con tutti i Big di Sanremo 2026: spunta il retroscena sull’assenza che ha fatto discutere.

Fedez e Marco Masini, in coppia tra i Big del prossimo Festival di Sanremo 2025, sono finiti al centro dell’attenzione ancora prima di salire sul palco dell’Ariston. I loro nomi, infatti, sono stati tra i più cercati nelle ultime ore a causa di un’assenza che non è passata inosservata e che ha subito acceso il chiacchiericcio attorno a Sanremo 2026. In un clima già carico di aspettative e curiosità, la mancata presenza dei due artisti in uno dei momenti simbolici che precedono il Festival ha fatto nascere domande, ipotesi e retroscena, trasformando un dettaglio organizzativo in un vero e proprio “giallo” sanremese.

Il giallo delle foto di rito con i Big di Sanremo 2026

Dopo la presentazione ufficiale dei titoli delle canzoni in gara, come da tradizione, i Big del Festival di Sanremo 2026 si sono ritrovati per scattare le foto di rito destinate alla copertina di TV Sorrisi e Canzoni. Un appuntamento fisso, che segna simbolicamente l’inizio della kermesse e che riunisce tutto il cast in un’unica immagine. Proprio per questo, l’assenza di Fedez e Marco Masini ha immediatamente fatto rumore.

A raccontare quanto accaduto è stato Domenico Marocchi, inviato de La Volta Buona, che ha spiegato: “Eravamo dietro all’Ariston, perché i cantanti che sono venuti a scattare la foto passavano da dietro. Io mi sono appostato lì tutta la giornata, ho parlato con quasi tutti. Anche Patty Pravo. Però mi sono accorto che mancavano Fedez e Masini”.

Un dettaglio che ha lasciato spiazzata anche Caterina Balivo, sorpresa dalla rivelazione in diretta. Da qui sono iniziate le prime supposizioni, tra ritardi, impegni improvvisi e possibili scelte organizzative fuori dall’ordinario.

Marco Masini – www.donnaglamour.it

Il retroscena sull’assenza di Fedez e Marco Masini

L’inviato ha poi aggiunto ulteriori particolari, alimentando il mistero: “Io qui ho delle fonti e mi hanno detto che ieri alle 11:30 c’erano tutti i big, ma non Fedez e Masini, mancavano solo loro. Lanciamo questa indiscrezione e poi capiremo cosa è successo. L’unica possibilità è che sia passato dall’alto, perché dovete sapere che lui è arrivato a Sanremo con il suo jet privato”.

Anche Dagospia, dalla penna di Giuseppe Candela, ha parlato di una foto realizzata in separata sede e “a porte chiuse”, contribuendo a rafforzare l’idea di qualcosa di insolito dietro le quinte. Tuttavia, a sciogliere il nodo ci ha pensato Novella2000.it.

Il direttore Roberto Alessi ha spiegato che Fedez il giorno 15 aveva un impegno con un aereo prenotato da tempo e, proprio per questo motivo, le foto sarebbero state scattate un giorno prima rispetto al resto dei Big. Nessun caso e nessuna tensione, dunque: solo un incastro di agenda che ha trasformato una semplice assenza in uno dei primi “misteri” di Sanremo 2026.