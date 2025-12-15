Festival di Sanremo 2026, svelati i titoli delle canzoni dei Big: la lista completa

Sanremo 2026 entra nel vivo: durante Sarà Sanremo sono stati svelati i titoli delle canzoni dei Big in gara. Ecco la lista completa dei brani in gara all’Ariston.

Destinazione Ariston. Dopo settimane di attesa, indiscrezioni e pronostici, il Festival di Sanremo 2026 entra ufficialmente nel vivo. La strada verso il palco più ambito della musica italiana è ormai tracciata e, con la serata finale di Sarà Sanremo, il quadro artistico si è finalmente completato. Tra nuovi volti pronti a farsi conoscere e grandi nomi attesissimi, il Festival numero 76 è pronto a partire, soprattutto dopo aver scoperto i titoli di tutte le canzoni dei Big in gara.

Sanremo 2026 prende forma: cast completo tra Big e Nuove Proposte

La serata di Sarà Sanremo, andata in onda ieri dal Teatro del Casinò, ha rappresentato un passaggio decisivo verso il Festival vero e proprio. A guidare l’evento Carlo Conti, con una commissione musicale chiamata a una selezione tutt’altro che semplice. A decretare i vincitori del contest Rai è stata la giuria presieduta dallo stesso Conti e composta da Manola Moslehi, Ema Stokholma, Carolina Rey, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi, insieme al “giurato dietro le quinte” Claudio Fasulo.

Dalla competizione emergono i nomi delle quattro Nuove Proposte che si aggiungono al cast dei 30 Big già annunciati. Dal percorso di Sanremo Giovani arrivano Angelica Bove e Nicolò Filippucci, mentre Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello avevano già conquistato l’accesso diretto grazie ad Area Sanremo.

I titoli delle canzoni in gara: l’annuncio

Durante la diretta, tutti e 30 i Big hanno svelato il titolo del brano con cui saliranno sul palco dell’Ariston dal 24 al 28 febbraio, in diretta su Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay.

Ecco l’elenco completo dei Big in gara con i relativi titoli delle canzoni: Arisa – Magica favola; Bambole Di Pezza – Resta con me; Chiello – Ti penso sempre; Dargen D’Amico – AI AI; Ditonellapiaga – Che fastidio!; Eddie Brock – Avvoltoi; Elettra Lamborghini – Voilà; Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare; Ermal Meta – Stella stellina; Fedez & Masini – Male necessario; Francesco Renga – Il meglio di me; Fulminacci – Stupida sfortuna; J-AX – Italia Starter Pack; LDA & AKA 7even – Poesie clandestine; Leo Gassmann – Naturale; Levante – Sei tu; Luchè – Labirinto; Malika Ayane – Animali notturni; Mara Sattei – Le cose che non sai di me; Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta; Michele Bravi – Prima o poi; NAYT – Prima che; Patty Pravo – Opera; Raf – Ora e per sempre; Sal Da Vinci – Per sempre sì; Samurai Jay – Ossessione; Sayf – Tu mi piaci tanto; Serena Brancale – Qui con me; Tommaso Paradiso – I romantici; Tredici Pietro – Uomo che cade.

A completare il quadro, le Nuove Proposte: Angelica Bove con “Mattone”, Nicolò Filippucci con “Laguna”, Blind, El Ma & Soniko con “Nei miei DM” e Mazzariello con “Manifestazione d’amore”. Da qui in avanti, l’attesa è tutta per il palco dell’Ariston.