Enrica Bonaccorti e il tumore, la frase che gela a Verissimo: “Tra un mese saprò…”

A Verissimo Enrica Bonaccorti racconta la sua battaglia contro il tumore e il rapporto con la figlia Verdiana. Le parole lasciano senza fiato.

Enrica Bonaccorti e sua figlia Verdiana si sono raccontate nel corso della puntata di Verissimo. Madre e figlia si sono presentate unite, complici, legate da un rapporto che negli ultimi mesi si è trasformato profondamente, segnato da una prova durissima che ha cambiato equilibri, ruoli e prospettive. La conduttrice, infatti, sta affrontando la sua battaglia contro il tumore. Un racconto intenso, fatto di silenzi, decisioni difficili e parole pronunciate senza filtri, che ha lasciato il pubblico senza fiato.

Il legame tra madre e figlia e una forza nata dal dolore

Enrica Bonaccorti ha parlato del presente con lucidità e una forza che sorprende: “Va meglio, sono forte e positiva. L’ho passato bene”. Accanto a lei c’è Verdiana, diventata in questo periodo un punto fermo assoluto. “In questo periodo mia figlia ha più attenzioni verso di me, ci siamo invertite i ruoli, è lei la mamma e io la figlia”, ha raccontato Enrica.

Il loro legame si è ulteriormente consolidato dopo una perdita importante. “Da quando il mio compagno Giacomo non c’è più, Verdiana mi è stata accanto sempre. L’uomo più gentile che abbiamo mai conosciuto”, ha detto Enrica. Un vuoto che la figlia sente ancora forte: “Mi ha fatto da papà. Vorrei che fosse qui con noi”. Parole che restituiscono il ritratto di una famiglia segnata dal dolore, ma capace di trasformarlo in presenza e dedizione reciproca.

Enrica Bonaccorti e il tumore

È Verdiana a ripercorrere i momenti più delicati legati alla scoperta della malattia: “Ho scoperto la malattia di mamma, ma non gliel’ho detto subito perché con i medici avevamo deciso di aspettare l’esito di un altro intervento”. Una scelta pesantissima, presa in solitudine. “Non mi potevo confrontare con nessuno. Mi sono resa conto che veramente ero sola”.

Quando è arrivata la conferma della chemioterapia, tutto era già stato organizzato. E proprio in studio arriva la frase che segna il momento più duro del racconto. Con la sua consueta franchezza, Enrica pronuncia parole che gelano l’atmosfera: “Non c’è speranza…”. Una dichiarazione che racchiude tutta la consapevolezza di una battaglia complessa, senza sconti.

Oggi Enrica racconta di sentirsi circondata da un affetto nuovo: “Sento molto più amore di prima, mi fa tanto bene. La gente mi ha aiutato incredibilmente”. E sul futuro conclude con realismo: “Ho fatto la chemio, ma non ha avuto un grande risultato. Adesso sono in un limbo in cui mi sento bene, ma debole… tra un mese saprò se devo continuare con la chemio o meno”.

