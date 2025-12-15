Vittoria trionfa a Chi vuol essere milionario e conquista un milione di euro. Poi racconta cosa farà con i soldi e svela una storia che commuove.
La puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo, andata in onda domenica 14 dicembre su Canale 5 è stata seguita con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo, tra tensione, silenzi e ragionamenti ad alta voce. Una scalata iniziata in salita, quella con protagonista Vittoria Licari e che ha ribaltato ogni previsione portando sul piccolo schermo uno di quei momenti televisivi destinati a restare impressi. Dietro la vittoria di un milione di euro, però, non c’è solo il gioco: c’è una storia personale fatta di responsabilità, amore e scelte difficili, che solo dopo ha svelato il suo peso reale.
La partita decisiva e la risposta che vale un milione
È successo durante l’appuntamento della nuova versione del celebre quiz condotto da Gerry Scotti. In gara tre concorrenti, selezionati da una rosa iniziale di quindici: Vittoria Licari, Mattia e Marco. La musicista milanese di 69 anni ha iniziato la sfida in terza posizione, ma con determinazione e lucidità è riuscita a risalire fino alla domanda finale.
Il quesito da un milione di euro chiedeva quale romanzo iniziasse con la frase: “Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione…”. Vittoria ha ragionato ad alta voce, scartando La peste, Delitto e castigo e Il dottor Zivago, fino ad accendere la risposta corretta: Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Una scelta che si è rivelata vincente e che le ha consentito di conquistare il premio massimo.
Anche Marco, arrivato secondo nella prima fase, ha raggiunto l’ultima domanda, ma ha sbagliato il quesito finale: “Quale grande personaggio avrebbe detto, come ultime parole in punto di morte: ‘I soldi non possono comprare la vita’?”. La risposta corretta era Bob Marley, non Steve Jobs. Un errore che ha aperto definitivamente la strada alla vittoria di Vittoria.
Chi vuol essere milionario, il significato dietro la vincita
Solo dopo la fine della puntata è emerso il significato più profondo di quel milione di euro. Intervistata dal Corriere della Sera, Vittoria Licari ha raccontato che il premio servirà in gran parte a garantire assistenza continua al marito, affetto da demenza senile.
“Cinque anni fa mio marito – che è molto più anziano di me – ha avuto un crollo, soffre di demenza senile: è afasico, però è bello averlo in casa, è una presenza che mi dà calore, ma ha bisogno di assistenza 24 ore su 24”, ha spiegato la pensionata milanese. E ha aggiunto: “Ci aiuta una famiglia di collaboratori peruviani, e ovviamente ha un costo. Così ho trovato quelle risorse che prima non avevo”.
Una confessione che ha dato un nuovo significato alla sua partecipazione al quiz e che ha trasformato una vittoria televisiva in una storia di amore, cura e dignità. Un finale che va oltre il gioco e che ha commosso pubblico e telespettatori.