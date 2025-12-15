“Non vuole più sposarmi, ecco perché”: la rivelazione del popolare volto della Rai

Simona Tagli racconta perché il matrimonio con Francesco Ambrosoli è saltato dopo vent’anni di relazione. Le foto del passato, il litigio e la confessione che spiazza.

Simona Tagli, dopo una lunga relazione e un matrimonio annunciato ha deciso di raccontare pubblicamente cosa è successo davvero, svelando un retroscena inatteso che ha lasciato molti senza parole. La showgirl e imprenditrice si è raccontata in una lunga intervista a La Repubblica, ripercorrendo non solo la sua carriera, ma anche scelte personali, rinunce e convinzioni profonde – tra cui il voto di castità – che hanno segnato gli ultimi vent’anni della sua vita. Un racconto intimo, fatto di sogni coltivati fin da bambina e di decisioni prese per amore.

Dai sogni di bambina alla scelta di fermarsi per amore

Simona Tagli ha sempre raccontato di aver sognato il mondo dello spettacolo sin da giovanissima. Cresciuta con il mito di Raffaella Carrà, muove i primi passi tra spot pubblicitari e studi televisivi, fino ad affermarsi negli anni Novanta con programmi come Popcorn, Drive In e Sanremo Follie. Una carriera intensa, che l’ha portata anche a Domenica In, Cruciverbone e ad affiancare grandi nomi della televisione italiana.

A un certo punto, però, arriva una scelta netta: fermarsi. Lo stop, come ha spiegato, è legato alla volontà di “difendere un diritto di mia figlia: quello di avere la mamma vicino”. Una decisione che segna anche la sua vita privata, fatta di sacrifici e di un allontanamento volontario dai riflettori. Nel suo passato sentimentale spiccano poche storie, raccontate sempre con grande cautela, e persino l’occasione – sfiorata – di una vita da principessa, dopo l’incontro con Alberto di Monaco.

Oggi Simona Tagli è lontana dallo showbusiness: è imprenditrice, gestisce un salone per bambini e lavora nel settore immobiliare. Eppure, non ha mai nascosto che tornare in tv, magari con un progetto “con un occhio al sociale”, non le dispiacerebbe affatto.

Simona Tagli e la verità sul matrimonio saltato

La notizia che ha colpito di più riguarda però la sua vita privata. Dopo vent’anni di relazione e una figlia insieme, il matrimonio con Francesco Ambrosoli, fissato per il 13 maggio 2026, non si farà. A raccontarne il motivo è la stessa Simona Tagli: “Francesco Ambrosoli non vuole più sposarmi: colpa di alcune foto di 30 anni fa”.

La showgirl spiega che, dopo un’intervista, sul sito Dagospia sono comparse immagini molto datate e “molto succinte”, da lei definite “non autorizzate” e realizzate da “un fotografo pluriquerelato all’epoca e ormai defunto”. Una pubblicazione che ha provocato una reazione durissima da parte del futuro marito: “Il marito in pectore non l’ha presa per niente bene”, racconta, spiegando che da lì è nato un litigio decisivo.

Tagli dice di comprendere, in parte, la scelta di Ambrosoli, ma non rinuncia a una riflessione più ampia: “Certi uomini non capiscono che non si va in tv per parlare solo di sé stessi ma anche per essere fonte di ispirazione”. Un epilogo amaro, soprattutto se si considera che, durante la relazione, aveva fatto anche un voto di castità, spiegandone il motivo: “Per la buona riuscita nella separazione quando è stata messa in dubbio la mia genitorialità in quanto donna di spettacolo”.