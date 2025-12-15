“Ho avuto un’infezione”: Mercedesz Henger e la paura in gravidanza, come sta oggi

Mercedesz Henger parla a Verissimo della gravidanza e del problema di salute che l’ha spaventata: cosa è successo e come sta oggi.

Mercedesz Henger, in dolce attesa della sua prima figlia, sta vivendo tutte le emozioni di una gravidanza desiderata ma non priva di ostacoli. Ospite di Verissimo, la showgirl ha scelto di raccontarsi senza filtri, lasciando emergere un lato più intimo e vulnerabile e raccontando il mix di emozione e paura che l’ha travolta in questo momento molto delicato della sua vita.

La gravidanza di Mercedesz Henger tra emozione e paura

Mercedesz Henger è incinta di una bambina che dovrebbe nascere a febbraio. La futura mamma, oggi al settimo mese di gravidanza, ha ammesso di vivere questi ultimi tempi con un misto di felicità e agitazione. “Manca pochissimo, mi sto agitando”, ha confidato nello studio di Silvia Toffanin, raccontando come l’attesa si stia facendo sempre più intensa.

Non è la prima volta che Mercedesz parla di un percorso non semplice: già a settembre aveva accennato a “mesi terribili”, lasciando intendere che qualcosa non stesse andando per il verso giusto. Accanto a lei, in studio, anche la madre Eva Henger, pronta a sostenerla in uno dei momenti più delicati della sua vita. La futura nonna, emozionata, non vede l’ora di poter stringere tra le braccia la nipotina.

L’infezione all’appendice

Solo nel corso dell’intervista Mercedesz ha svelato cosa l’ha davvero spaventata negli ultimi mesi. “Adesso sto bene, ma dall’ultima volta che sono stata qui ho avuto un piccolo problema, mi è venuta una infezione all’appendice”, ha raccontato. Un episodio che, come ha spiegato lei stessa, in condizioni normali “non sarebbe nulla di che”, ma che durante la gravidanza diventa inevitabilmente più preoccupante.

La showgirl ha ammesso di essersi allarmata subito, anche perché accanto a lei c’era la madre nel momento in cui ha iniziato a stare male. Fortunatamente la situazione è rientrata senza conseguenze gravi: “Per fortuna siamo riuscite a combatterla con soli antibiotici, mangerò in bianco fino a febbraio”, ha scherzato.

