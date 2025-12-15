Tragedia a Hollywood: Rob Reiner e la moglie Michele Singer trovati morti nella loro casa di Los Angeles. Indagini in corso e un sospetto inquietante.

Una notizia sconvolgente ha scosso Hollywood e il mondo del cinema nelle ultime ore. Una tragedia avvolta dal silenzio e da molti interrogativi, che riguarda una delle figure più amate e influenti della storia del grande schermo e la sua famiglia: il regista Rob Reiner e la moglie. Le prime informazioni diffuse dalle autorità parlano di un caso drammatico, ancora in fase di accertamento, che ha immediatamente attirato l’attenzione dei media internazionali. Al centro, una coppia simbolo, una carriera straordinaria e un’indagine per duplice omicidio che promette sviluppi delicati.

La scoperta dei corpi e l’indagine in corso

Rob Reiner, 78 anni, celebre regista di film iconici come Harry ti presento Sally…, Stand by Me e Misery non deve morire, e sua moglie Michele Singer Reiner, 68 anni, sono stati trovati morti domenica nella loro abitazione di Brentwood, a Los Angeles. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, si tratterebbe di “un apparente omicidio”. I due sarebbero stati accoltellati.

La chiamata ai soccorsi sarebbe partita intorno alle 15.30, ora locale. Sul posto sono intervenuti inizialmente i vigili del fuoco per una richiesta di assistenza medica, ma poco dopo sono stati allertati anche gli investigatori della divisione rapine-omicidi. A scoprire i corpi, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un familiare.

Un portavoce della famiglia ha confermato l’identità delle vittime al Los Angeles Times, dichiarando: “È con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa di Michele e Rob Reiner. Siamo affranti da questa perdita improvvisa e chiediamo privacy in questo momento incredibilmente difficile”. La polizia, al momento, mantiene il massimo riserbo: “Non sono disponibili ulteriori dettagli, poiché si tratta di un’indagine in corso su un apparente omicidio”.

Rob Reiner e la moglie morti: il sospetto sconvolgente

Nelle ultime ore è emerso un dettaglio che rappresenta il fulcro della notizia e che ha reso il caso ancora più delicato. Secondo quanto riportato da People, uno dei figli della coppia, Nick Reiner, 32 anni, sarebbe stato interrogato dagli investigatori. L’uomo, che in passato ha raccontato pubblicamente la sua lunga battaglia contro la tossicodipendenza e periodi vissuti senza fissa dimora, non risulta formalmente accusato, ma il suo nome è entrato nell’indagine.

Rob Reiner e Michele Singer avevano altri due figli, Romy e Jake, e il regista aveva inoltre adottato Tracy, figlia di Penny Marshall, sua prima moglie. Intanto, il cordoglio si è esteso ben oltre Hollywood. Il governatore della California Gavin Newsom ha espresso il suo dolore definendo Reiner “un genio dal cuore grande, dietro a così tante delle storie classiche che amiamo”, ricordando anche il suo impegno come attivista per i diritti LGBTQIA+.

Anche Barack Obama ha voluto rendere omaggio al regista: “I successi di Rob nel cinema e in televisione ci hanno regalato alcune delle storie più amate sullo schermo. Dentro tutte le storie che ha prodotto c’era una profonda fede nella bontà delle persone”. Mentre le indagini proseguono, Hollywood resta in attesa di risposte, stretta tra lo shock e il ricordo di un’eredità artistica che ha segnato generazioni.