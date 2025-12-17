Dalla tv al passato più intimo: Samira Lui racconta la sua infanzia, l’indipendenza economica e il rapporto con il denaro che ha segnato il suo percorso fino al successo.

Samira Lui è senza dubbio una delle rivelazioni dell’anno: giovane, solare, spontanea, capace di entrare nelle case del pubblico con naturalezza. Attorno a lei si moltiplicano le indiscrezioni, i progetti futuri e anche la curiosità su chi sia davvero lontano dalle luci dello studio. In una recente intervista al settimanale Chi, la showgirl e conduttrice ha deciso di raccontarsi senza filtri, parlando del successo, della famiglia e di alcuni aspetti molto intimi della sua vita, aggiungendo dettagli sul rapporto con i soldi, che aiutano a comprendere meglio il suo percorso.

Il successo in tv e il legame speciale con il pubblico

Ogni sera, circa cinque milioni di telespettatori seguono Samira Lui a La ruota della fortuna, confermandola come uno dei volti più apprezzati del momento. La sua carriera sembra vivere una crescita costante: si parla di lei come possibile futura conduttrice di Ok, il prezzo è giusto e non mancano voci su un presunto interesse di Carlo Conti per averla sul palco di Sanremo, anche se al momento nulla è stato confermato.

Al settimanale Chi, la 27enne di Udine ha spiegato come il suo obiettivo non sia mai stato la fama fine a se stessa, aggiungendo però che “fin da bambina ho sempre avuto il desiderio di calcare i palcoscenici, di intrattenere, di poter fare compagnia, divertire, regalare un po’ di spensieratezza”.

Nel corso dell’intervista, Samira è tornata anche su un tema personale già affrontato in passato, quello del rapporto inesistente con il padre, che se ne andò prima ancora che lei nascesse. “Non ho dovuto giustificare la mancanza di un padre perché avevo la felicità di una famiglia molto presente, con una mamma che sopperiva veramente a tutto”, ha raccontato.

Il vero rapporto di Samira Lui con i soldi

Il racconto più intenso arriva però quando Samira Lui parla del suo rapporto con il denaro. “Sono cresciuta non avendo quasi niente”, ha confessato, spiegando che in casa “cercavamo sempre di arrangiarci con quello che avevamo”. Un’infanzia segnata dalla necessità, più che dall’abbondanza: “Non ho mai conosciuto i soldi ma solo la necessità di averli per vivere”.

Oggi la situazione è cambiata, ma il suo approccio resta lo stesso: “Ora sono più serena perché riesco a mantenermi da sola”, ha detto, raccontando anche il dialogo continuo con la madre, che la invita a chiedersi sempre se ciò che desidera sia davvero necessario. Per questo, la conduttrice ha fatto una scelta precisa: “Ho basato il mio lavoro sulla passione, i soldi sono una conseguenza che accetto volentieri”.