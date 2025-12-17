Francesca Fialdini torna a parlare del Lastra-gate a Ballando: “Ecco la frase che mi ha ferita di più”

Francesca Fialdini torna sul caso del lastra gate a Ballando con le Stelle e racconta il dettaglio che l’ha fatta soffrire di più, tra dubbi, tensioni e una frase di Fognini che l’ha segnata.

Francesca Fialdini è tornata nelle ultime ore a parlare del cosiddetto lastra gate, il caso che ha accompagnato il suo ritiro – e poi il ritorno – a Ballando con le Stelle. Una vicenda che ha fatto discutere, diviso il pubblico e acceso il dibattito dietro le quinte del programma. Questa volta, però, la conduttrice ha aggiunto un tassello nuovo, raccontando un dettaglio rimasto finora in ombra.

L’infortunio, i dubbi e il clima dietro le quinte di Ballando

Nelle scorse settimane il nome di Francesca Fialdini è stato al centro di un vero e proprio caso mediatico. Durante il suo percorso a Ballando con le Stelle, la conduttrice si è infortunata ed è stata costretta a fermarsi, ritirandosi temporaneamente dalla gara. Fin da subito, però, attorno all’infortunio si sono insinuati dubbi e sospetti.

A far discutere sono state soprattutto le parole della stessa Fialdini, che ha raccontato come alcuni compagni d’avventura non avrebbero creduto alla reale entità del problema fisico. Secondo quanto emerso, qualcuno sarebbe arrivato persino a chiedere di visionare i referti medici, alimentando un clima di tensione. In particolare, la conduttrice si sarebbe scontrata con Fabio Fognini, con il quale, stando ai racconti successivi, ci sarebbe stato poi un chiarimento.

La rivelazione di Francesca Fialdini a Porta a Porta

Ospite di Porta a Porta, nello speciale dedicato a Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini è tornata sull’argomento rispondendo a una domanda diretta di Bruno Vespa. Ed è proprio in quell’occasione che ha fatto una rivelazione inedita, spiegando cosa l’abbia ferita di più in tutta la vicenda.

Dopo aver chiarito quanto accaduto con Fabio Fognini, la conduttrice ha ammesso di essere rimasta particolarmente male per una frase pronunciata dal tennista. Secondo il suo racconto, Fognini le avrebbe detto: “Tutti pensiamo che tu non abbia niente e gli altri non te lo dicono perché non hanno il coraggio. Io almeno ho il coraggio di farlo”.

Parole che, come ha lasciato intendere la Fialdini, hanno pesato più di ogni sospetto, perché hanno messo in discussione non solo l’infortunio, ma anche la sua credibilità. Nel frattempo, la conduttrice ha recuperato le energie ed è tornata ufficialmente in gara durante la puntata del ripescaggio.