Le cose non dette: trama, data di uscita, trailer, location e curiosità sul film di Gabriele Muccino

Le cose non dette sbarca nelle sale cinematografiche italiane: scopriamo trama, data di uscita, trailer, location e curiosità sul film.

Il regista Gabriele Muccino torna al cinema con Le cose non dette, dramma che vede davanti alla telecamera alcuni degli attori più amati d’Italia. Segreti, tradimenti irrisolti, fragilità e desideri umani sono alla base della trama. Scopriamo trailer, data d’uscita, location e curiosità sulla pellicola.

Le cose non dette: trama, data di uscita e trailer

Nelle sale cinematografiche a partire da giovedì 29 gennaio 2026, Le cose non dette è scritto e diretto da Gabriele Muccino. La trama, basata sul romanzo Siracusa di Delia Ephron, sorella di Nora, autrice della sceneggiatura insieme allo stesso regista, ruota attorno alla vita di due coppie, una in crisi e senza figli e l’altra con una figlia 13enne.

Le due coppie, interpretate da Stefano Accorsi e Miriam Leone e Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, si ritrovano durante una vacanza. Nessuno di loro, però, immaginava di dover fare i conti con segreti, tradimenti irrisolti, fragilità e desideri umani. A sconvolgere l’apparente serenità della comitiva è la studentessa Blu.

Muccino ha definito il suo ultimo lavoro “un film sulle verità che non riusciamo a dire“, sottolineando che raccoglie tutti i temi che ha affrontato nel corso della sua carriera.

Ecco il trailer de Le cose non dette:

Le cose non dette: cast, location e curiosità

Oltre a Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, nel cast de Le cose non dette troviamo Alessandra Carrillo, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo. Il film è ambientato tra Roma e Tangeri, due città che non sono state scelte a caso. A detta di Muccino, sono cariche di contrasti proprio come le vite dei protagonisti.

La colonna sonora, che si intitola proprio come il film, è di Mahmood e Paolo Buonvino. Per il cantante si tratta del primo lavoro per il cinema. L’uscita del singolo è prevista per metà gennaio.