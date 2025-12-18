Grande Fratello, i bookmaker hanno deciso: chi è il favorito assoluto per la vittoria

Chi vincerà il Grande Fratello? Alla vigilia della finale, le quote dei bookmaker indicano un favorito assoluto: ecco cosa dicono le scommesse.

L’appuntamento che il pubblico del Grande Fratello attende da mesi è finalmente arrivato. Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la finale del reality che ha diviso, appassionato e fatto discutere. In gioco non c’è solo la vittoria, ma anche mesi di dinamiche, strategie, alleanze e colpi di scena che hanno segnato questa edizione. Mentre i fan si preparano a sostenere il proprio concorrente preferito fino all’ultimo televoto, c’è chi ha già provato ad anticipare il verdetto finale. E lo ha fatto con numeri, quote e previsioni molto precise.

Una finale tesa tra televoti e colpi di scena

La finale del Grande Fratello condotto da Simona Ventura si aprirà con uno snodo cruciale: lo scontro diretto al televoto tra Omer e Jonas. I due protagonisti sono chiamati a giocarsi tutto subito, perché solo uno di loro potrà proseguire la corsa verso la vittoria finale, mentre l’altro sarà costretto ad abbandonare immediatamente la Casa. Una partenza “a freddo” che potrebbe influenzare l’intero equilibrio della serata.

Cinque sono i concorrenti rimasti in gara e, come spesso accade nelle finali, il confine tra favorito e outsider è più sottile che mai. Le ultime settimane hanno rimescolato le carte, complice il peso del pubblico e alcune dinamiche che hanno cambiato la percezione dei concorrenti. Proprio per questo, l’attenzione non è rivolta solo ai pronostici dei fan, ma anche a quelli di chi basa le proprie previsioni sui numeri.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

Grande Fratello: ecco chi è la favorita secondo i bookmaker

Nelle ultime ore sono arrivate le stime degli scommettitori, in particolare quelle degli utenti di Eurobet, che hanno stilato una classifica provvisoria sulle possibilità di vittoria. Secondo le quote, ad avere meno chance sarebbe Grazia, data vincente a 9.00, seguita da Giulia, quotata a 6.00.

Sul gradino più basso del podio troviamo Omer, con una quota di 5.50, mentre Jonas appare leggermente più avanti, a 4.50. Ma il dato che colpisce di più è quello relativo alla grande favorita: per i bookmaker, infatti, a vincere il Grande Fratello potrebbe essere Anita, nettamente in testa con una quota di 1.90.

Si tratta, però, solo di una fotografia del momento. Come spesso accade nelle finali del GF, tutto può cambiare nel giro di poche ore, tra televoti lampo e scelte imprevedibili del pubblico. La parola definitiva spetta solo alla diretta di questa sera, ed il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo.